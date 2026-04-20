O celular, presente em praticamente todos os momentos do dia, pode ser um dos principais vilões invisíveis da saúde. Estudos apontam que a tela desses dispositivos pode concentrar até 30 vezes mais bactérias do que um banheiro público. Ao manusear o aparelho com frequência e, em seguida, tocar o rosto, alimentos ou outras superfícies, cria-se um ciclo constante de contaminação. Nesse contexto, a higienização correta das mãos deixa de ser apenas um hábito básico e passa a ser uma medida essencial de proteção.

Lavar as mãos é uma das formas mais eficazes de evitar a transmissão de doenças infecciosas. Ainda assim, mais de 95% da população mundial não realiza a higienização de forma adequada, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com a entidade, cerca de 25% das mortes por doenças infecciosas poderiam ser reduzidas com a adoção dessa simples medida.

“A higienização das mãos atua diretamente na prevenção de diferentes tipos de doenças. Entre elas estão as respiratórias, como covid-19, gripe e resfriado comum. Isso acontece porque é comum levarmos as mãos ao rosto, facilitando a entrada de vírus pelo nariz, boca e olhos, especialmente após o uso do celular, que pode estar contaminado. Também estão na lista as doenças gastrointestinais, como gastroenterite, salmonelose e hepatite A, frequentemente transmitidas por alimentos contaminados ou pelo contato com mãos sujas”, explica a infectologista do Hospital São Vicente de Paulo (HSV), Maria José Kassab Carvalho.

Além disso, infecções bacterianas e parasitárias, como conjuntivite, verminoses e impetigo, podem ser contraídas por meio do contato com superfícies contaminadas. Em ambientes de saúde, a falta de higiene adequada das mãos está diretamente ligada às infecções hospitalares, colocando em risco pacientes e profissionais.

Quando e como higienizar as mãos?

A recomendação da OMS é que a higienização seja feita com água e sabão ou álcool em gel, especialmente em momentos-chave do dia, como antes de preparar ou consumir alimentos; ao cuidar de pessoa doentes; após usar o banheiro ou trocar fraldas; depois de tossir, espirrar ou assoar o nariz; após contato com animais; e ao manusear lixo.