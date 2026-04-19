O programa Jundiaí Feito à Mão segue em evidência no cenário estadual após participação no 68º Congresso Estadual de Municípios de São Paulo, valorizando o trabalho dos artesãos locais, e estará presente na programação especial de aniversário de 22 anos do Parque da Cidade, nesta terça-feira, dia 21 de abril.
Durante o congresso, considerado o maior evento municipalista da América Latina, Jundiaí esteve presente no estande da Secretaria de Turismo do Estado, com representantes do programa. Os artesãos Nei Nanzi, com peças sustentáveis produzidas a partir de garrafas PET, e Márcia Silva, com trabalhos em mosaico, apresentaram ao público a diversidade e a qualidade do artesanato local, reforçando o potencial do setor como gerador de renda e inovação.
O programa reúne atualmente cerca de 300 artesãos e integra a estratégia da prefeitura de valorização do turismo e do desenvolvimento econômico, promovendo oportunidades de comercialização, visibilidade e fortalecimento da identidade cultural de Jundiaí.
Como continuidade dessas ações, o Jundiaí Feito à Mão estará presente na programação especial de aniversário do Parque da Cidade. No dia 21 de abril, 27 artesãos irão expor e comercializar seus produtos, com opções que vão desde bolsas em crochê, amigurumis e bijuterias até peças em mosaico, macramê, cestarias, itens em couro, produtos sustentáveis e peças decorativas.
O evento acontece das 9h às 16h e é uma oportunidade para os moradores conhecerem de perto o trabalho dos artesãos, adquirirem produtos exclusivos e apoiarem a economia local.
Além das feiras e eventos, o público também pode visitar o espaço permanente do Jundiaí Feito à Mão, que funciona como vitrine do artesanato local e ponto de comercialização. O atendimento ocorre de quarta a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h, na avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, 655, no Anhangabaú.
Serviço
Jundiaí Feito à Mão no Aniversário do Parque da Cidade
21 de abril, das 9h às 16h
27 artesãos participantes
Entrada gratuita
Espaço Jundiaí Feito à Mão
Quarta a domingo e feriados, das 9h às 17h
Avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, 655 – Anhangabaú