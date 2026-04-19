O programa Jundiaí Feito à Mão segue em evidência no cenário estadual após participação no 68º Congresso Estadual de Municípios de São Paulo, valorizando o trabalho dos artesãos locais, e estará presente na programação especial de aniversário de 22 anos do Parque da Cidade, nesta terça-feira, dia 21 de abril.

Durante o congresso, considerado o maior evento municipalista da América Latina, Jundiaí esteve presente no estande da Secretaria de Turismo do Estado, com representantes do programa. Os artesãos Nei Nanzi, com peças sustentáveis produzidas a partir de garrafas PET, e Márcia Silva, com trabalhos em mosaico, apresentaram ao público a diversidade e a qualidade do artesanato local, reforçando o potencial do setor como gerador de renda e inovação.

O programa reúne atualmente cerca de 300 artesãos e integra a estratégia da prefeitura de valorização do turismo e do desenvolvimento econômico, promovendo oportunidades de comercialização, visibilidade e fortalecimento da identidade cultural de Jundiaí.