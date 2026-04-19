Moradores do Jardim Tulipas, em Jundiaí, começaram a perceber nesta semana intervenções em espaços públicos de lazer do bairro. A Praça do Lago, localizada na Avenida Adelino Martins, recebeu reposição de areia na quadra e passa por manutenção estrutural. O local é frequentado diariamente por famílias e crianças da região.

Segundo usuários da praça, a melhoria já impacta a rotina de quem utiliza o espaço. A dona de casa Juliana Nogueira, moradora do bairro, afirmou que leva o filho ao local todos os dias. “As crianças gostam de ficar aqui fora, no ar livre, com as árvores e a lagoa. Está ficando bem melhor”, disse.

Outra frente de obras ocorre no Parque Botânico Tulipas Professor Aziz Ab’Saber, que passa por processo de revitalização. De acordo com a prefeitura, já foram instalados novos bancos, realizada a roçada da área verde e feita a manutenção de brinquedos infantis. Também estão em andamento serviços na portaria, pista de caminhada e calçadas.