Para muitas famílias, cães, gatos, hamsters, calopsitas e uma infinidade de outros animais domésticos deixaram de ser apenas animais de estimação. O caminhar pela casa, seguindo os passos do dono, os aconchegos no colo e a presença fiel nos dias bons e nos difíceis mostram que os pets passaram a ocupar espaço de afeto, convivência diária e um vínculo profundo dentro de casa — são parte da família.

Quando essa companhia chega ao fim, a despedida revela a dimensão da conexão e do pertencimento, e evidencia a importância desses companheiros na vida das pessoas. Porém, o que fica — o luto, a saudade, a casa vazia — abre espaço para discussões sobre esses sentimentos e sobre formas mais sensíveis de se despedir e homenagear quem partiu.

Em fevereiro deste ano, o governo estadual sancionou uma lei que autoriza que os animais de estimação sejam sepultados em jazigos familiares. A lei, conhecida como “Bob Coveiro”, já havia sido aprovada na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) em dezembro de 2025 e homenageia o cão Bob, que viveu em um cemitério em Taboão da Serra por 10 anos, até ser enterrado com sua tutora após o falecimento.