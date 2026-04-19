No coração de Jundiaí, um lugar onde a natureza encontra o lazer e as famílias constroem memórias: assim é o Parque da Cidade, que há 22 anos faz parte da vida dos jundiaienses. Na próxima terça-feira, dia 21 de abril, o Parque da Cidade celebra 22 anos com uma programação especial preparada para toda a família. São mais de duas décadas oferecendo lazer e qualidade de vida à população de Jundiaí.

A programação terá início às 9 horas e segue até as 17 horas, com diversas atrações gratuitas, como brinquedos infláveis, pintura facial para crianças, oficinas circenses, distribuição de pipoca e algodão doce, além de apresentações musicais ao longo do dia.

O público também poderá conferir o artesanato do programa “Jundiaí Feito à Mão”, a apresentação do Canil da Guarda Municipal e o aluguel de bicicletas, disponível das 9 às 16 horas, com devolução até as 17 horas. Outro destaque é o projeto do Velas do Japi, “Conheça o parque pelas águas”, que oferecerá passeios gratuitos de caiaque, com agendamento a partir das 8h30, no local.