19 de abril de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
22 ANOS

Parque da Cidade tem programação especial nesta terça (21)

Por Redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMJ
Parque da Cidade completa 22 anos com programação especial nesta terça (21)
Parque da Cidade completa 22 anos com programação especial nesta terça (21)

No coração de Jundiaí, um lugar onde a natureza encontra o lazer e as famílias constroem memórias: assim é o Parque da Cidade, que há 22 anos faz parte da vida dos jundiaienses. Na próxima terça-feira, dia 21 de abril, o Parque da Cidade celebra 22 anos com uma programação especial preparada para toda a família. São mais de duas décadas oferecendo lazer e qualidade de vida à população de Jundiaí.

A programação terá início às 9 horas e segue até as 17 horas, com diversas atrações gratuitas, como brinquedos infláveis, pintura facial para crianças, oficinas circenses, distribuição de pipoca e algodão doce, além de apresentações musicais ao longo do dia.

O público também poderá conferir o artesanato do programa “Jundiaí Feito à Mão”, a apresentação do Canil da Guarda Municipal e o aluguel de bicicletas, disponível das 9 às 16 horas, com devolução até as 17 horas. Outro destaque é o projeto do Velas do Japi, “Conheça o parque pelas águas”, que oferecerá passeios gratuitos de caiaque, com agendamento a partir das 8h30, no local.

Inaugurado em abril de 2004, o Parque da Cidade foi idealizado com o objetivo de preservar e proteger a represa, responsável pelo abastecimento da cidade. Ao longo dos anos, ganhou destaque e tornou-se um dos cartões-postais e, hoje, é um dos espaços mais procurados pelos jundiaienses em busca de lazer gratuito e da prática de atividades físicas em meio à natureza.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários