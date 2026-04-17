O Maxi Shopping Jundiaí convida o público para uma experiência emocionante e transformadora: a Exposição do Projeto Bunekas, em cartaz até o dia 10 de maio. A iniciativa une sensibilidade, arte e propósito ao abordar, de forma lúdica e acolhedora, a prevenção ao abuso sexual infantil e o cuidado integral com crianças e suas famílias.
Com entrada gratuita, a mostra acontece na Praça do Japi (Piso 2) e apresenta registros do fotógrafo jundiaiense Wanderley Franco, que tem mais de 25 anos de carreira. Seu olhar sensível captou momentos marcantes de uma das ações do projeto na Guiné-Bissau, na África, revelando a riqueza cultural local, o cotidiano das crianças e, sobretudo, a força da solidariedade como agente de transformação social.
Idealizado por Michelli Bordinhon, psicóloga e dentista, o Projeto Bunekas promove ações de proteção à infância por meio do brincar. Bonecas, bolas e roupas confeccionadas por voluntários de todo o Brasil tornam-se instrumentos de acolhimento, diálogo e conscientização. Além disso, a iniciativa também leva atendimentos odontológicos e apoio às famílias, ampliando seu impacto social.
Com atuação no Brasil e também no exterior, especialmente no continente africano, o Projeto Bunekas já esteve em mais de 50 países, beneficiando cerca de 100 mil crianças. Seu trabalho reforça a importância do cuidado, da prevenção e da construção de ambientes mais seguros e acolhedores para o desenvolvimento infantil.
Serviço – Exposição Projeto Bunekas
Período: até 10 de maio
Horários: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h
Local: Piso 2 – Praça do Japi – Maxi Shopping Jundiaí
Endereço: avenida Antônio Frederico Ozanan, 6000 – Vila Rio Branco – Jundiaí
Entrada gratuita
Uma oportunidade única de se emocionar, refletir e conhecer de perto uma iniciativa que transforma realidades ao redor do mundo.