18 de abril de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
NO MAXI SHOPPING

Exposição do Projeto Bunekas destaca ações de proteção à infância

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Wanderley Franco / Divulgação
Os registros são do fotógrafo jundiaiense Wanderley Franco durante uma das ações do projeto na Guiné-Bissau
Os registros são do fotógrafo jundiaiense Wanderley Franco durante uma das ações do projeto na Guiné-Bissau

O Maxi Shopping Jundiaí convida o público para uma experiência emocionante e transformadora: a Exposição do Projeto Bunekas, em cartaz até o dia 10 de maio. A iniciativa une sensibilidade, arte e propósito ao abordar, de forma lúdica e acolhedora, a prevenção ao abuso sexual infantil e o cuidado integral com crianças e suas famílias.

Com entrada gratuita, a mostra acontece na Praça do Japi (Piso 2) e apresenta registros do fotógrafo jundiaiense Wanderley Franco, que tem mais de 25 anos de carreira. Seu olhar sensível captou momentos marcantes de uma das ações do projeto na Guiné-Bissau, na África, revelando a riqueza cultural local, o cotidiano das crianças e, sobretudo, a força da solidariedade como agente de transformação social.

Idealizado por Michelli Bordinhon, psicóloga e dentista, o Projeto Bunekas promove ações de proteção à infância por meio do brincar. Bonecas, bolas e roupas confeccionadas por voluntários de todo o Brasil tornam-se instrumentos de acolhimento, diálogo e conscientização. Além disso, a iniciativa também leva atendimentos odontológicos e apoio às famílias, ampliando seu impacto social.

Com atuação no Brasil e também no exterior, especialmente no continente africano, o Projeto Bunekas já esteve em mais de 50 países, beneficiando cerca de 100 mil crianças. Seu trabalho reforça a importância do cuidado, da prevenção e da construção de ambientes mais seguros e acolhedores para o desenvolvimento infantil.

Serviço – Exposição Projeto Bunekas
Período: até 10 de maio
Horários: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h
Local: Piso 2 – Praça do Japi – Maxi Shopping Jundiaí
Endereço: avenida Antônio Frederico Ozanan, 6000 – Vila Rio Branco – Jundiaí
Entrada gratuita

Uma oportunidade única de se emocionar, refletir e conhecer de perto uma iniciativa que transforma realidades ao redor do mundo.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários