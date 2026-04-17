O Maxi Shopping Jundiaí convida o público para uma experiência emocionante e transformadora: a Exposição do Projeto Bunekas, em cartaz até o dia 10 de maio. A iniciativa une sensibilidade, arte e propósito ao abordar, de forma lúdica e acolhedora, a prevenção ao abuso sexual infantil e o cuidado integral com crianças e suas famílias.

Com entrada gratuita, a mostra acontece na Praça do Japi (Piso 2) e apresenta registros do fotógrafo jundiaiense Wanderley Franco, que tem mais de 25 anos de carreira. Seu olhar sensível captou momentos marcantes de uma das ações do projeto na Guiné-Bissau, na África, revelando a riqueza cultural local, o cotidiano das crianças e, sobretudo, a força da solidariedade como agente de transformação social.