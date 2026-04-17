18 de abril de 2026
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Linha 7-Rubi passa a aceitar pagamento por aproximação

Por Redação | TIC Trens
| Tempo de leitura: 1 min
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Daniel Tegon Polli / Arquivo JJ
Funcionalidade entra em operação em 19 de abril e permite embarque direto nos bloqueios com cartões e dispositivos móveis
Funcionalidade entra em operação em 19 de abril e permite embarque direto nos bloqueios com cartões e dispositivos móveis

A partir de 19 de abril, todas as 17 estações da Linha 7-Rubi, administradas pela TIC Trens, passam a aceitar pagamento por aproximação.

Os passageiros poderão pagar a tarifa de embarque diretamente nas catracas utilizando cartões de crédito e débito ou dispositivos móveis tecnológicos, como celulares e smartwatches.

A medida amplia as alternativas de acesso ao sistema e torna o embarque mais ágil, ao dispensar a necessidade de bilhete físico ou recarga prévia. Para utilizar, basta aproximar o cartão ou dispositivo habilitado na catraca.

O sistema é compatível com as principais bandeiras do mercado, como Visa, Mastercard e Elo, e segue padrões de segurança para garantir a confiabilidade das transações.

Avisos sonoros e comunicados nas estações e trens irão orientar os passageiros sobre a nova funcionalidade.

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