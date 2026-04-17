A partir de 19 de abril, todas as 17 estações da Linha 7-Rubi, administradas pela TIC Trens, passam a aceitar pagamento por aproximação.

Os passageiros poderão pagar a tarifa de embarque diretamente nas catracas utilizando cartões de crédito e débito ou dispositivos móveis tecnológicos, como celulares e smartwatches.

A medida amplia as alternativas de acesso ao sistema e torna o embarque mais ágil, ao dispensar a necessidade de bilhete físico ou recarga prévia. Para utilizar, basta aproximar o cartão ou dispositivo habilitado na catraca.