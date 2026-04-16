Nesta sexta-feira (17) acontece mais uma edição do projeto ‘Sexta no Paço’. Além de música boa, comida, encontro entre amigos e família, a iniciativa também vai transformar o Paço Municipal em um espaço de cuidado com a saúde por meio da oferta de vacinas ao público durante o evento.
A ação será realizada das 17h às 19h, ampliando o acesso da população aos cuidados preventivos e descentralizando o acesso às vacinas das unidades de saúde. Para o público prioritário será disponibilizada a vacina contra gripe. Já para o público em geral estarão disponíveis as vacinas contra hepatite B, tríplice viral, febre amarela e dupla adulto (antitetânica). Cartão de vacinação e documento com foto deve ser apresentado no momento da vacinação.
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Programação à parte
Além da ação de vacinação, o ‘Sexta no Paço’ fortalece o programa ‘Jundiahy Gastronomia de Rua’, reunindo bancas e food trucks com ampla variedade de opções gastronômicas. É um projeto promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT) e Secretaria de Cultura.
Nesta sexta a programação é especial e celebra o ‘Abril Laranja’, mês de conscientização e combaet aos maus-tratos aos animais, incluindo desfile de pets e atividades voltadas à causa animal. No palco, o público contará com o embalo do reggae da banda 73/W. O evento tem início às 16h, no Paço Municipal, localizado na avenida da Liberdade, s/nº – Vila dos Bandeirantes, e é aberto aos servidores e seus convidados.