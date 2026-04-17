A Prefeitura de Jundiaí renovou o convênio com o Centro Especializado no Tratamento de Dependências em Álcool e Drogas (Cead), garantindo a continuidade dos serviços por mais 12 meses. O novo contrato, com valor anual de R$ 2.783.869,69, foi oficializado por meio de termo aditivo publicado na Imprensa Oficial do Município, na edição 5798, de 8 de abril.

De acordo com a administração municipal, o reajuste de 3,8% em relação ao valor anterior, que era de R$ 2.681.955,39, está relacionado ao dissídio dos profissionais envolvidos e à atualização dos custos operacionais, acompanhando a inflação. A medida assegura a manutenção e a qualidade dos serviços prestados à população atendida. O convênio teve seu prazo prorrogado a partir de 18 de abril de 2026. O acesso ao serviço realizado após encaminhamento é exclusivo via CAPS de referência do usuário.

Segundo a Prefeitura, o convênio contempla a operacionalização das Unidades de Acolhimento Adulto (UAA) e Infantojuvenil (UAI), que integram a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Os serviços são destinados ao acolhimento provisório de pessoas em situação de vulnerabilidade social e familiar, com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, oferecendo acompanhamento terapêutico e proteção em regime integral.