18 de abril de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
SUPERAÇÃO

Criança de 4 anos vence câncer pela 2ª vez e toca sino da vitória

Por Da redação | Grendacc
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Grendacc
É a segunda vez que Emanuelly vence o câncer
É a segunda vez que Emanuelly vence o câncer

A pequena Emanuelly Sofia Souza Santos, de 4 anos, celebrou nesta quinta-feira (16) uma vitória em dose dupla: ela concluiu pela segunda vez o tratamento contra o câncer e tocou o sino da vitória do Grendacc para comemorar o momento.

A paciente chegou ao Grupo em Defesa da Criança com Câncer (Grendacc) em 2023 com diagnóstico de Turmo de Wilms e em dezembro do mesmo ano ela finalizou o tratamento. Porém, após um ano e sete meses, o tumor retornou e Emanuelly voltou ao Grendacc para se tratar.

“O diagnóstico foi difícil e inesperado. Ficamos muito preocupados, mas ela enfrentou o tratamento com coragem e agora está novamente em remissão”, explicou a médica oncologista pediátrica, Silvana Forsait, destacando que o momento do sino simboliza comemorar, agradecer e seguir em frente.

LEIA MAIS:

O ato da pequena paciente tocar o sino pela segunda vez emocionou a todos da equipe da instituição e também os pais. “As pessoas aqui têm algo muito especial: amor pelo que fazem. Se hoje a Manu está de pé e curada, é graças a todos vocês. Nada no mundo pode pagar o que fizeram pela minha filha”, destacou a mãe, Sandra Rocha Souza.

O pai, Vinícius dos Santos Conceição, também expressou gratidão. “Para quem diz que heróis não existem, eu afirmo que eles existem sim — e usam capa branca”, enfatizou.

Agora, Emanuelly segue em acompanhamento na instituição.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários