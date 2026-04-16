A pequena Emanuelly Sofia Souza Santos, de 4 anos, celebrou nesta quinta-feira (16) uma vitória em dose dupla: ela concluiu pela segunda vez o tratamento contra o câncer e tocou o sino da vitória do Grendacc para comemorar o momento.
A paciente chegou ao Grupo em Defesa da Criança com Câncer (Grendacc) em 2023 com diagnóstico de Turmo de Wilms e em dezembro do mesmo ano ela finalizou o tratamento. Porém, após um ano e sete meses, o tumor retornou e Emanuelly voltou ao Grendacc para se tratar.
“O diagnóstico foi difícil e inesperado. Ficamos muito preocupados, mas ela enfrentou o tratamento com coragem e agora está novamente em remissão”, explicou a médica oncologista pediátrica, Silvana Forsait, destacando que o momento do sino simboliza comemorar, agradecer e seguir em frente.
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O ato da pequena paciente tocar o sino pela segunda vez emocionou a todos da equipe da instituição e também os pais. “As pessoas aqui têm algo muito especial: amor pelo que fazem. Se hoje a Manu está de pé e curada, é graças a todos vocês. Nada no mundo pode pagar o que fizeram pela minha filha”, destacou a mãe, Sandra Rocha Souza.
O pai, Vinícius dos Santos Conceição, também expressou gratidão. “Para quem diz que heróis não existem, eu afirmo que eles existem sim — e usam capa branca”, enfatizou.
Agora, Emanuelly segue em acompanhamento na instituição.