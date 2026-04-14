Três profissionais da zeladoria que fazem parte da revitalização da região central de Jundiaí foram homenageados no Centro das Artes pelos trabalhos prestados enquanto a cidade ainda está acordando. José Pedro da Silva Filho, Aguinaldo Rubens Graça e Élton Carlos Paula da Costa foram homenageados pelo Grupo de Trabalho GT do Centro.
Eles são responsáveis pela lavagem e conservação das ruas e atuam sob a coordenação do Departamento de Zelaroria e Conservação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) da Prefeitura de Jundiaí.
Sensação de dever cumprido
Para os profissionais, o maior prêmio recebido é enxergar o impacto do trabalho na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. “É gratificante. O pessoal reconhece muito bem nosso trabalho e a gente procura dar o melhor da gente. Ver o pessoal contente é o que nos faz seguir em frente”, afirmou Aguinaldo.
José Pedro destacou o orgulho de ver o Centro retomar sua beleza. “O Centro voltou a ser limpo. Não é mais aquele lugar sujo. Quando passo com minha família ou amigos, digo com orgulho que faço parte da transformação”.
”Eu sou munícipe e lembro que, antes, o Centro era malcheiroso e sujo. Vestir a camisa da cidade para mudar essa realidade é uma honra. A gente faz o trabalho como se fosse para a nossa própria casa”, ressaltou Élton.
Reconhecimento
A homenagem contou com a presença de secretários municipais, representantes do Legislativo, de moradores e de comerciantes. “Eles limpam e cuidam da frente das lojas com um zelo impressionante. São educados e têm um carinho imenso pela cidade”, destacou a comerciante Flávia Merighi.
Para o morador e empresário Márcio Zaratin, que vive no Centro há 11 anos, a mudança tem atraído inclusive novos clientes. “Nunca vi as ruas serem lavadas com tanta frequência. Isso traz segurança para investir. Se fosse um centro sujo e perigoso, eu não pensaria em ampliar meu restaurante”.