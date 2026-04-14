Três profissionais da zeladoria que fazem parte da revitalização da região central de Jundiaí foram homenageados no Centro das Artes pelos trabalhos prestados enquanto a cidade ainda está acordando. José Pedro da Silva Filho, Aguinaldo Rubens Graça e Élton Carlos Paula da Costa foram homenageados pelo Grupo de Trabalho GT do Centro.

Eles são responsáveis pela lavagem e conservação das ruas e atuam sob a coordenação do Departamento de Zelaroria e Conservação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) da Prefeitura de Jundiaí.

Sensação de dever cumprido

Para os profissionais, o maior prêmio recebido é enxergar o impacto do trabalho na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. “É gratificante. O pessoal reconhece muito bem nosso trabalho e a gente procura dar o melhor da gente. Ver o pessoal contente é o que nos faz seguir em frente”, afirmou Aguinaldo.