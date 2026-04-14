O encontro foi positivo e possibilitou o avanço das tratativas para novos anúncios na área de mobilidade urbana, uma demanda histórica que deve contribuir diretamente para a melhoria do fluxo viário em Jundiaí e nas cidades do entorno.

Após o anúncio da conquista de R$ 17 milhões para fortalecer a infraestrutura esportiva de Jundiaí, feito pelo Governo do Estado de São Paulo durante a Caravana 3D, na última semana, em Campinas, o prefeito Gustavo Martinelli teve a oportunidade de dialogar com o governador Tarcísio de Freitas e reforçar a importância de novos avanços para a mobilidade da região, com destaque para a implantação da terceira faixa na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto e na rodovia Anhanguera.

“Estamos estruturando, em parceria com o Governo do Estado, novos avanços na área de mobilidade, com destaque para a implantação da terceira faixa na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto e na Anhanguera. São intervenções estratégicas, já em tratativas, que visam ampliar a capacidade viária e melhorar a fluidez do tráfego em eixos fundamentais para o desenvolvimento regional”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

O governador Tarcísio de Freitas reforçou o compromisso com o município. “Ficamos felizes em poder contribuir com a terceira pista da Dom Gabriel e com os dispositivos de acesso à Anhanguera. Sabemos o quanto Jundiaí precisa desses avanços para a mobilidade urbana e vamos trabalhar para fazer a diferença.”

De acordo com a secretária de Mobilidade e Transporte, Ana Paula de Almeida, as tratativas positivas com o Governo do Estado representam um marco para a mobilidade de Jundiaí. “Não se tratam apenas de obras de engenharia, mas de soluções para um gargalo histórico que impacta diretamente o tempo, a qualidade de vida e a segurança de quem circula pela região. As intervenções estratégicas vão ampliar a capacidade viária e reduzir os congestionamentos nos horários de pico, beneficiando tanto o transporte logístico quanto o deslocamento diário da população. Com a integração entre o planejamento técnico da prefeitura e os investimentos do Estado, avançamos para garantir que a infraestrutura acompanhe o crescimento da cidade”, afirmou.