A Prefeitura de Jundiaí realiza, no próximo dia 17 de abril, mais uma edição do Sexta no Paço, evento que reúne servidores municipais e familiares para uma tarde de convivência, com música e opções gastronômicas no Paço Municipal.
Desta vez, a programação será especial em alusão ao Abril Laranja, mês dedicado à conscientização e prevenção contra a crueldade e os maus-tratos aos animais, e contará também com a participação dos pets dos servidores, que poderão acompanhar seus tutores no evento, promovendo um momento de integração e valorização da convivência e do bem-estar animal.
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Um dos destaques da programação será o Desfile de Pets, que contará com a participação de animais de estimação de servidores previamente inscritos. A atividade começa às 19h, com a apresentação dos pets em diferentes categorias. A premiação está prevista para as 20h, com a entrega de kits e vouchers oferecidos por patrocinadores, além de sessão de fotos oficial com os participantes.
A programação contará ainda com a apresentação musical do quarteto 73/W, que sobe ao palco com um repertório que mistura pop e reggae, garantindo um clima leve e descontraído para animar o público.
O evento tem início às 16h, no Paço Municipal (avenida da Liberdade, s/nº – Vila dos Bandeirantes), e é aberto aos servidores e seus convidados.
A campanha Abril Laranja é promovida pela prefeitura ao longo de todo o mês, com ações voltadas à conscientização sobre a causa animal. Em Jundiaí, o trabalho contínuo de proteção e cuidado é realizado pelo Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), que atua com iniciativas de atendimento, orientação e promoção da saúde e bem-estar dos animais no município.