A Prefeitura de Jundiaí realiza, no próximo dia 17 de abril, mais uma edição do Sexta no Paço, evento que reúne servidores municipais e familiares para uma tarde de convivência, com música e opções gastronômicas no Paço Municipal.

Desta vez, a programação será especial em alusão ao Abril Laranja, mês dedicado à conscientização e prevenção contra a crueldade e os maus-tratos aos animais, e contará também com a participação dos pets dos servidores, que poderão acompanhar seus tutores no evento, promovendo um momento de integração e valorização da convivência e do bem-estar animal.

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