Na última sexta-feira (10), o diretor-presidente da DAE, Daniel Bocalão Júnior, técnicos da empresa e o prefeito Gustavo Martinelli realizaram uma visita técnica para acompanhar o andamento dos trabalhos, que levarão, pela primeira vez, uma estrutura completa de esgotamento sanitário à região.

As obras de implantação da rede de esgoto no Vale dos Cebrantes entraram na reta final. Com investimento de R$ 2,1 milhões, a DAE Jundiaí está finalizando a instalação de 5,7 quilômetros de tubulações, que vão atender cerca de 150 famílias. A previsão é de que o serviço seja concluído em maio.

Ao todo, estão sendo implantados 5,7 quilômetros de redes, incluindo um interceptor de esgoto com 0,9 km de extensão e 4,8 km de redes coletoras. Na prática, a obra transforma a realidade local: substitui soluções individuais, muitas vezes precárias, por um sistema estruturado de coleta e destinação adequada dos resíduos.

“É uma obra com impacto direto na vida das pessoas. O saneamento básico é essencial, e seguimos avançando para levar esse serviço a todas as regiões da cidade. Com planejamento, investimento e responsabilidade com as próximas gerações, pensamos nas nossas crianças, nas famílias e em todos que vivem aqui. Nosso compromisso é preparar Jundiaí para o futuro, garantindo que o crescimento da cidade venha acompanhado de estrutura, organização e qualidade nos serviços”, destacou Martinelli.

Além do impacto direto na qualidade de vida da população atendida, a intervenção tem papel estratégico na preservação ambiental. O bairro está inserido em área de conservação, e a ausência de rede adequada favorece o lançamento irregular de esgoto em córregos que abastecem bacias importantes da região.