Os casos de violência contra a mulher aumentaram quase 23% em Jundiaí no primeiro trimestre de 2026, segundo dados do Painel da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Foram registradas 200 violações neste ano, contra 163 no mesmo período de 2025. De acordo com o levantamento, em 2026 foram contabilizadas 70 violações em janeiro, 77 em fevereiro e 53 em março. No ano anterior, os números foram de 22, 30 e 111, respectivamente.

Segundo a advogada e vice-presidente da OAB Jundiaí, Raphaela Lemos, a violência contra a mulher vai além da agressão física. “A Lei Maria da Penha prevê cinco tipos de violência, sendo a física, moral, sexual, psicológica e patrimonial. Todas são graves e causam impactos duradouros na vida das vítimas”, afirmou.

Raphaela explica que existem vários caminhos para denunciar, como o 180 (Central de Atendimento à Mulher) e o 100 (Disque Direitos Humanos). Se a situação for de perigo imediato, o primeiro número a discar é o 190, a Polícia Militar chega até a vítima e pode garantir sua segurança na hora. “Jundiaí tem uma Delegacia de Defesa da Mulher, que é o lugar ideal para registrar o Boletim de Ocorrência. Mas se a violência acontecer quando ela estiver fechada, não espere: o registro pode ser feito em qualquer outra delegacia da cidade”, diz.