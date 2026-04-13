A Prefeitura de Jundiaí iniciou a campanha Abril Laranja com ações voltadas à proteção e ao bem-estar animal. A iniciativa é coordenada pelo Departamento de Bem-Estar Animal de Jundiaí e inclui medidas de conscientização, ampliação de atendimentos e combate aos maus-tratos. O programa mobiliza diferentes áreas da administração e busca envolver a população na adoção de práticas de guarda responsável.

Entre as ações em andamento estão a ampliação dos serviços de castração e microchipagem, além da descentralização do atendimento em diferentes regiões da cidade. O município registra cerca de 200 procedimentos mensais nessas áreas, com 687 realizados neste ano, sendo 287 apenas em março. Em 2025, foram mais de 4.500 castrações, com previsão de aumento ao longo de 2026.

A campanha também inclui atividades educativas, com foco na formação de crianças e famílias. Uma cartilha sobre bem-estar animal foi lançada em uma escola municipal e será distribuída para orientar sobre cuidados, identificação de maus-tratos e convivência com animais. O material integra ações que buscam ampliar o alcance das informações e incentivar mudanças de comportamento.