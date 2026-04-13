A Secretaria Municipal de Cultura de Jundiaí abriu inscrições para a edição 2026 da Feira de Artes Plásticas e Antiguidades. O evento terá início em 19 de abril, com realização na Praça Governador Pedro de Toledo, das 8h às 13h. As inscrições seguem abertas até 30 de outubro e permitem participação nas datas previstas ao longo do ano.
A feira prevê até 30 pontos de exposição por edição, destinados a artistas e expositores interessados na comercialização de obras. Podem ser inscritos produtos como quadros, esculturas, livros autorais, além de itens de antiquário e objetos considerados de valor histórico. A participação é gratuita.
Caso o número de inscritos ultrapasse o limite de vagas em determinada data, será realizado sorteio público para definição dos participantes. As informações sobre os sorteios serão divulgadas previamente pela organização, conforme previsto em regulamento.
O edital estabelece restrições quanto aos produtos permitidos, proibindo a venda de itens que não se enquadrem na proposta artística ou de antiguidades, como alimentos. A medida busca manter o foco da feira na exposição cultural e na preservação de acervos.
Além da estreia em abril, a programação inclui edições mensais até novembro, com datas já definidas. O regulamento completo e o formulário de inscrição, onde também podem ser consultadas orientações para participação, estão disponíveis no link: https://cultura.jundiai.sp.gov.br/editais-e-regulamentos/.