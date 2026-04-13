A Secretaria Municipal de Cultura de Jundiaí abriu inscrições para a edição 2026 da Feira de Artes Plásticas e Antiguidades. O evento terá início em 19 de abril, com realização na Praça Governador Pedro de Toledo, das 8h às 13h. As inscrições seguem abertas até 30 de outubro e permitem participação nas datas previstas ao longo do ano.

A feira prevê até 30 pontos de exposição por edição, destinados a artistas e expositores interessados na comercialização de obras. Podem ser inscritos produtos como quadros, esculturas, livros autorais, além de itens de antiquário e objetos considerados de valor histórico. A participação é gratuita.

Caso o número de inscritos ultrapasse o limite de vagas em determinada data, será realizado sorteio público para definição dos participantes. As informações sobre os sorteios serão divulgadas previamente pela organização, conforme previsto em regulamento.