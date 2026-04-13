A Prefeitura de Jundiaí informa que o agendamento para o mutirão gratuito de castração e microchipagem de cães e gatos segue sendo realizado de forma presencial no Paço Municipal, no 5º andar, ala norte, das 9h às 16h, até o preenchimento total das vagas.
Promovida pelo Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), a ação será realizada nos dias 2 e 3 de maio, no bolsão de estacionamento ao lado do Sesc Jundiaí.
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Devido à grande procura, a prefeitura informa que o horário das 10h do sábado (2) já está completamente preenchido.
A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à castração e à microchipagem, contribuindo para o controle populacional de cães e gatos, além de promover mais saúde e segurança para os animais.
Documentos necessários e critérios
No momento do atendimento, o tutor ou responsável deverá apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Não é necessário levar o animal no dia do agendamento.
A orientação é que os interessados compareçam o quanto antes, já que as vagas são limitadas e costumam se esgotar rapidamente.