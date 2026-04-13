A Prefeitura de Jundiaí informa que o agendamento para o mutirão gratuito de castração e microchipagem de cães e gatos segue sendo realizado de forma presencial no Paço Municipal, no 5º andar, ala norte, das 9h às 16h, até o preenchimento total das vagas.

Promovida pelo Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), a ação será realizada nos dias 2 e 3 de maio, no bolsão de estacionamento ao lado do Sesc Jundiaí.

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