O Detran-SP registrou uma procura 5% maior pelo emplacamento de veículos 0km em todo o estado no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2025. Ao todo, foram 248.362 pedidos de primeiro emplacamento de janeiro a março, ante 236.784 no mesmo período do ano passado. Em Jundiaí, o crescimento foi de 4,6%, de 3.380 no primeiro trimestre do ano passado para 3.537 nos três primeiros meses deste ano.

O aumento estadual é composto por um avanço de 30% na estampagem de utilitários e de 26% no emplacamento de motocicletas, além de 2,5% no de motonetas. Grupo mais volumoso, as motocicletas expandiram seus registros de 55.138 para 69.221. Motonetas, com dimensões menores que as de uma motocicleta, passaram de 24.968 para 25.591. Já os utilitários saíram de uma base de 16.608 registros entre janeiro e março do ano passado para 21.678 no mesmo intervalo de 2026.

Retrato local

No caso de Jundiaí, houve aumento na procura pelo primeiro emplacamento em praticamente todas as categorias de veículos. Entre automóveis, por exemplo, houve crescimento de 15,6% na estampagem de 0km (de 1.203 para 1.391). Entre os utilitários, a alta chegou a 46% (de 239 para 349). A procura pelo emplacamento de motocicletas novas, por sua vez, subiu 16% (de 662 para 770).

Como fazer a 1ª placa