A rua João Canela, no Jardim Brasil, está recebendo melhorias que vão ajudar no escoamento da água da chuva e reduzir os impactos provocados pelas fortes precipitações.

Estão sendo implantadas duas bocas de lobo duplas e duas travessias que irão interligar as novas estruturas às antigas bocas de lobo já existentes. A intervenção vai melhorar o escoamento da água e evitar que o grande volume siga até a avenida Nove de Julho, reduzindo riscos de alagamentos.

Além da nova galeria de drenagem, a via também vai receber uma calçada com aproximadamente 120 metros de extensão, ligando a rua João Canela até a rua João Batista Figueiredo.

‘Operação contra Enchentes’