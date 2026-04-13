14 de abril de 2026
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JARDIM BRASIL

Rua João Canela recebe novo sistema de captação de água da chuva

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Construção de bocas de lobo duplas ajudam no escoamento mais eficiente da água
Construção de bocas de lobo duplas ajudam no escoamento mais eficiente da água

A rua João Canela, no Jardim Brasil, está recebendo melhorias que vão ajudar no escoamento da água da chuva e reduzir os impactos provocados pelas fortes precipitações.

Estão sendo implantadas duas bocas de lobo duplas e duas travessias que irão interligar as novas estruturas às antigas bocas de lobo já existentes. A intervenção vai melhorar o escoamento da água e evitar que o grande volume siga até a avenida Nove de Julho, reduzindo riscos de alagamentos.

Além da nova galeria de drenagem, a via também vai receber uma calçada com aproximadamente 120 metros de extensão, ligando a rua João Canela até a rua João Batista Figueiredo.

‘Operação contra Enchentes’

As intervenções são realizadas pelo Departamento de Zeladoria e Conservação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) da Prefeitura de Jundiaí e fazem parte do programa permanente ‘Operação contra Enchentes’, que reúne diversas secretarias, com foco na redução dos impactos provocados pelas chuvas e mudanças climáticas. Além das obras estruturais, a prefeitura realiza diariamente serviços de manutenção e limpeza em pontos estratégicos da cidade.

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