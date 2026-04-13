A rua João Canela, no Jardim Brasil, está recebendo melhorias que vão ajudar no escoamento da água da chuva e reduzir os impactos provocados pelas fortes precipitações.
Estão sendo implantadas duas bocas de lobo duplas e duas travessias que irão interligar as novas estruturas às antigas bocas de lobo já existentes. A intervenção vai melhorar o escoamento da água e evitar que o grande volume siga até a avenida Nove de Julho, reduzindo riscos de alagamentos.
Além da nova galeria de drenagem, a via também vai receber uma calçada com aproximadamente 120 metros de extensão, ligando a rua João Canela até a rua João Batista Figueiredo.
‘Operação contra Enchentes’
As intervenções são realizadas pelo Departamento de Zeladoria e Conservação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) da Prefeitura de Jundiaí e fazem parte do programa permanente ‘Operação contra Enchentes’, que reúne diversas secretarias, com foco na redução dos impactos provocados pelas chuvas e mudanças climáticas. Além das obras estruturais, a prefeitura realiza diariamente serviços de manutenção e limpeza em pontos estratégicos da cidade.