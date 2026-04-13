O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), em parceria com o Ministério das Mulheres, oferece o curso Formação Popular em Direitos das Mulheres. Mulheres de Jundiaí e região e de todo o estado de São Paulo podem participar. As inscrições ficam abertas até o dia 21 de abril.

Este projeto visa capacitar mulheres para identificar, prevenir e combater a violência doméstica, oferecendo conhecimento jurídico e prático. O curso prepara mulheres para serem agentes de mudança em suas comunidades. Além de ser gratuito, o curso oferece uma bolsa de R$ 300,00 mensais para apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade.

As inscrições para 320 vagas no estado de São Paulo podem ser feitas on-line neste endereço: https://forms.gle/Zqhjw2edg31pqwdM7.