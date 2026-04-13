Alunos da Emeb Professor João Luiz de Campos têm percorrido o Jardim Florestal para orientar moradores sobre o descarte correto do óleo de cozinha usado. A ação integra uma campanha que une aprendizado em sala de aula e mobilização comunitária.

Com o lema “Descarte certo! Com o apoio de todos podemos cuidar do nosso planeta”, a iniciativa destaca que um litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água. A campanha acontece em duas etapas: primeiro, os estudantes visitam as casas para conscientização; depois, retornam para recolher o material.

Nesta semana, foram arrecadados 41,7 litros de óleo. Em março, a campanha já havia somado 66 litros, evidenciando o engajamento da comunidade e escola . O ponto de coleta funciona na própria escola, na rua Padre Pio Bruno Lantieri, nº 50.