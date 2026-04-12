O Governo de São Paulo instituiu o Comitê Permanente de Enfrentamento à Violência contra a Mulher no âmbito da Secretaria da Segurança Pública (SSP). O objetivo é fortalecer a articulação entre diferentes órgãos e aprimorar as políticas públicas voltadas à proteção das vítimas. A medida foi oficializada nesta sexta-feira (10) por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial do Estado.

O novo comitê será composto por integrantes do Núcleo Estratégico Interdisciplinar do SP Mulher e demais membros do governo paulista, além de representantes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da sociedade civil. A proposta é reunir especialistas e instituições para analisar dados, propor soluções e monitorar ações de enfrentamento à violência doméstica e familiar.

O Sistema SP Mulher é um programa da Secretaria da Segurança Pública e Secretaria de Políticas para a Mulher, criado em 2023 para tratar de todos os assuntos envolvendo violência doméstica. Seu Núcleo Estratégico Interdisciplinar é composto por policiais civis, militares e técnico-científicos e representantes da SPM.