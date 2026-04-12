A pista de atletismo do CECE Nicolino de Luca (Bolão) sediará na próxima quarta-feira (15) a 13ª edição do Festival Regional de Atletismo (Fera). O evento, marcado para 8h30, será realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e da Escola Superior de Educação Física (Esef).
A iniciativa visa promover a integração de pessoas com deficiência por meio de vivências esportivas na modalidade, incentivando a inclusão, a participação e a superação de limites. O festival é voltado, especialmente, a alunos com maior comprometimento e que possuem menos oportunidades de participar de competições esportivas.
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Neste ano, o Fera contará com a participação de mais de 170 atletas de oito instituições de Jundiaí e de cidades da Região, a exemplo de Itupeva, Várzea Paulista, Vinhedo, Itu e Itapetininga. Os alunos do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama) representarão Jundiaí no Festival.
Segundo a diretora do Departamento de Esporte Adaptado da SMEL, Vanessa Patrícia Rancoletta do Nascimento, cada participante competirá à sua maneira: alguns com o auxílio de muletas, bengalas, andadores ou cadeiras de rodas. “Mais do que uma competição, o Fera é um momento de celebração. Ao final, todos retornam para casa com a medalha conquistada, símbolo não apenas do esforço, mas também da alegria, da inclusão e da superação”, finalizou.