A pista de atletismo do CECE Nicolino de Luca (Bolão) sediará na próxima quarta-feira (15) a 13ª edição do Festival Regional de Atletismo (Fera). O evento, marcado para 8h30, será realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e da Escola Superior de Educação Física (Esef).

A iniciativa visa promover a integração de pessoas com deficiência por meio de vivências esportivas na modalidade, incentivando a inclusão, a participação e a superação de limites. O festival é voltado, especialmente, a alunos com maior comprometimento e que possuem menos oportunidades de participar de competições esportivas.

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