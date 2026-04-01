Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) revelam queda nos índices criminais em Jundiaí nos primeiros dois meses de 2026. Segundo a SSP-SP, o município registrou queda de 52,6% no número de furtos de veículos no primeiro bimestre de 2026. Outro registro positivo indica a redução de 26,6% no número de roubos e de 16,7% no número de furtos em geral. Os furtos de veículos em janeiro e fevereiro deste ano baixaram de 95 para 45, enquanto os roubos em geral caíram de 124 para 91. Os furtos também registraram queda, de 760 para 635.
Segundo o secretário de Segurança Pública de Jundiaí (SMSP) Guilherme Balbino Rigo, a Guarda Municipal tem promovido maior colaboração com as polícias Militar e Civil, por meio do compartilhamento de dados, estratégia e presença dos agentes de segurança nas ruas. “O trabalho da GM alia capacidade técnica, expertise operacional e proximidade com o cidadão. Nosso modelo de gestão aposta na inteligência territorial, valorização profissional, investimentos em tecnologia e forte articulação interinstitucional com as demais forças de segurança, além é claro do Ministério Público e Poder Judiciário. Segurança Pública eficiente é aquela que apresenta resultados”, pontuou.
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Rigo reforçou ainda que a GM está sendo modernizada, com novas legislações, viaturas, equipamentos, armamentos e uniformes, além de tecnologia de ponta. “Os investimentos na Segurança contribuem para que tenhamos esses resultados positivos. Continuaremos aprimorando nossa Guarda para que a população jundiaiense possa viver com tranquilidade”, emendou.
O avanço tecnológico é visível. A SMSP aderiu ao programa estadual ‘Muralha Paulista’, que entrega acesso ao banco de imagens do estado para a utilização no reconhecimento facial, visando a captura de indivíduos procurados pela justiça, além de fornecer às polícias estaduais acesso às imagens do videomonitoramento da GM de Jundiaí. A pasta firmou convênio com o “Infocrim 4.0”, integrando dados de ocorrências em tempo real, e passou a acessar o “Alerta Brasil”, da Polícia Rodoviária Federal, conectando o videomonitoramento municipal ao federal. A Prefeitura lançou ainda o aplicativo “153 Jundiaí”, que permite à população enviar denúncias com mensagens de texto, áudio, fotos e vídeos, garantindo ainda a geolocalização pelo smartphone.
Reforço na zona rural e torres de segurança
A criação da Ronda Rural da GM garantiu presença permanente no campo, com policiamento ostensivo nas áreas rurais, atendendo demandas históricas de agricultores e moradores. Com foco na prevenção, cinco torres de segurança foram instaladas em pontos estratégicos da cidade, equipadas com câmeras de reconhecimento facial, iluminação e comunicação direta com o Centro de Controle Operacional (CCO) da GM. Novos equipamentos serão adquiridos nos próximos meses, aumentando a cobertura das torres por todas as regiões da cidade.