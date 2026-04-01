Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) revelam queda nos índices criminais em Jundiaí nos primeiros dois meses de 2026. Segundo a SSP-SP, o município registrou queda de 52,6% no número de furtos de veículos no primeiro bimestre de 2026. Outro registro positivo indica a redução de 26,6% no número de roubos e de 16,7% no número de furtos em geral. Os furtos de veículos em janeiro e fevereiro deste ano baixaram de 95 para 45, enquanto os roubos em geral caíram de 124 para 91. Os furtos também registraram queda, de 760 para 635.

Segundo o secretário de Segurança Pública de Jundiaí (SMSP) Guilherme Balbino Rigo, a Guarda Municipal tem promovido maior colaboração com as polícias Militar e Civil, por meio do compartilhamento de dados, estratégia e presença dos agentes de segurança nas ruas. “O trabalho da GM alia capacidade técnica, expertise operacional e proximidade com o cidadão. Nosso modelo de gestão aposta na inteligência territorial, valorização profissional, investimentos em tecnologia e forte articulação interinstitucional com as demais forças de segurança, além é claro do Ministério Público e Poder Judiciário. Segurança Pública eficiente é aquela que apresenta resultados”, pontuou.

LEIA MAIS: