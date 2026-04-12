Jundiaí participou nesta semana do ‘Fórum de Empregabilidade Inclusiva”, realizado em Cotia. O evento serviu de vitrine para o município expor a experiência adquirida pelo 'Clube de Mães Atípicas', reforçando a necessidade de novas referências e soluções para ampliar as políticas públicas inclusivas em todas as esferas, a exemplo das pessoas com deficiência, cuidadores e famílias atípicas.

O evento contou com a presença de gestores e especialistas durante as discussões de estratégias voltadas à promoção da inclusão de pessoas com deficiência e neurodivergentes no mercado de trabalho, além de abordar o fortalecimento de políticas públicas integradas e o apoio aos cuidadores.

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