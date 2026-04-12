13 de abril de 2026
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INCLUSÃO E RESPEITO

Jundiaí destaca Clube de Mães Atípicas durante fórum em Cotia

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O evento serviu de vitrine para o município expor a experiência adquirida pelo Clube de Mães Atípicas
O evento serviu de vitrine para o município expor a experiência adquirida pelo Clube de Mães Atípicas

Jundiaí participou nesta semana do ‘Fórum de Empregabilidade Inclusiva”, realizado em Cotia. O evento serviu de vitrine para o município expor a experiência adquirida pelo 'Clube de Mães Atípicas', reforçando a necessidade de novas referências e soluções para ampliar as políticas públicas inclusivas em todas as esferas, a exemplo das pessoas com deficiência, cuidadores e famílias atípicas.

O evento contou com a presença de gestores e especialistas durante as discussões de estratégias voltadas à promoção da inclusão de pessoas com deficiência e neurodivergentes no mercado de trabalho, além de abordar o fortalecimento de políticas públicas integradas e o apoio aos cuidadores.

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Representaram Jundiaí o assessor de Políticas para a Pessoa com Deficiência, Caio Ribeiro, vinculado ao Núcleo de Articulação de Direitos Humanos da Secretaria Municipal da Casa Civil, e Flávia Pessoa, coordenadora do 'Clube de Mães Atípicas' e diretora do Departamento de Apoio aos Conselhos e Entidades.

A programação do Fórum destacou a importância da atuação intersetorial, do diálogo com o setor produtivo e da construção de políticas públicas que promovam autonomia econômica, inclusão efetiva e oportunidades de desenvolvimento para famílias atípicas e grupos em situação de vulnerabilidade.

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