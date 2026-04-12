O Condomínio dos Idosos, no Fazenda Grande, reúne idosos em torno de uma convivência marcada pela troca de experiência e busca pela qualidade de vida. Entre as atividades rotineiras, uma delas se torna cada vez mais especial: a oficina de pintura em pano de prato, eleita uma das preferidas dos moradores.
As tintas e a revelação das cores a cada risco divertem os parceiros de moradia. Eles aproveitam para colocar a conversa em dia, cheia de risos e boas lembranças. As atividades integram a programação mensal do residencial e promovem bem-estar, convivência e qualidade de vida.
As atividades realizadas com os idosos tem o apoio da Prefeitura e, para além da qualidade de vida, elas são voltadas ao estímulo físico, emocional e social dos moradores.
“É muito mais do que uma atividade. Aqui, eles se sentem acolhidos, criam vínculos e vivem momentos de alegria. O condomínio é uma grande família”, destaca a equipe responsável pelo espaço”, destaca Elaine Souza de Paula, da Secretaria de Habitação Social.
O residencial
O Condomínio dos Idosos é destinado a pessoas com 60 anos ou mais, com renda de até dois salários mínimos, sem imóvel próprio e com autonomia física e mental. O espaço conta com 22 casas, sendo duas adaptadas, além de área de convivência, lazer e estacionamento, e atualmente abriga 25 idosos.
A gestão do residencial é da Secretaria de Habitação Social. Os critérios de acesso seguem o Ato Normativo nº 70, com prioridade para idosos já atendidos por programas habitacionais do município, como beneficiários do Auxílio Moradia e pessoas acompanhadas em áreas de intervenção urbana.
A proposta do residencial é oferecer um ambiente seguro, acolhedor e ativo, onde o envelhecimento acontece com autonomia, respeito e novas possibilidades.
Como participar
As vagas são disponibilizadas conforme a demanda e as regras vigentes. Os interessados devem acompanhar os canais oficiais da Prefeitura de Jundiaí para terem acesso à informações sobre inscrições e critérios de seleção.