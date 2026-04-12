O Condomínio dos Idosos, no Fazenda Grande, reúne idosos em torno de uma convivência marcada pela troca de experiência e busca pela qualidade de vida. Entre as atividades rotineiras, uma delas se torna cada vez mais especial: a oficina de pintura em pano de prato, eleita uma das preferidas dos moradores.

As tintas e a revelação das cores a cada risco divertem os parceiros de moradia. Eles aproveitam para colocar a conversa em dia, cheia de risos e boas lembranças. As atividades integram a programação mensal do residencial e promovem bem-estar, convivência e qualidade de vida.

As atividades realizadas com os idosos tem o apoio da Prefeitura e, para além da qualidade de vida, elas são voltadas ao estímulo físico, emocional e social dos moradores.