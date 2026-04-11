A campanha de vacinação contra a gripe segue em andamento no município. As doses estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família de Jundiaí para os públicos definidos pelo Ministério da Saúde, reforçando a importância de manter a proteção em dia e ampliar a cobertura vacinal no município. Em 2026, já foram notificados 14 casos de gripe, incluindo um óbito.
Para agilizar e dar oportunidade para o público, o sábado (11) foi dia de vacinação no sistema drive-thru. A iniciativa foi voltada para idosos acima de 60 anos e pessoas com mobilidade reduzida, mediante agendamento.
Entre os que aproveitaram a facilidade do atendimento sem precisar sair do carro estava Lurdes Couto, 62 anos, que compareceu acompanhada do marido, Valter Saes, 67. Para ela, manter a vacinação em dia é essencial. “A gripe muda a cada ano e pode trazer riscos ainda maiores, por isso a vacina é fundamental para nos proteger das novas variantes”, destacou.
A ação também foi aberta a pedestres e demais pessoas aptas à vacinação, sem necessidade de agendamento, pelo portão 7. Bruna Bicalho, 33 anos, e Rui Bicalho, 32, levaram os filhos, Gustavo, 6, e Bianca, 4, para receber a dose. Crianças de 6 meses a 6 anos incompletos também fazem parte do público-alvo. “A gente sempre mantém a caderneta de vacinação deles atualizada, não só da gripe. Eles têm muito contato com outras crianças na escola, então a imunização é importante para protegê-los”, afirmaram.