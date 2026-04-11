A campanha de vacinação contra a gripe segue em andamento no município. As doses estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família de Jundiaí para os públicos definidos pelo Ministério da Saúde, reforçando a importância de manter a proteção em dia e ampliar a cobertura vacinal no município. Em 2026, já foram notificados 14 casos de gripe, incluindo um óbito.

Para agilizar e dar oportunidade para o público, o sábado (11) foi dia de vacinação no sistema drive-thru. A iniciativa foi voltada para idosos acima de 60 anos e pessoas com mobilidade reduzida, mediante agendamento.

Entre os que aproveitaram a facilidade do atendimento sem precisar sair do carro estava Lurdes Couto, 62 anos, que compareceu acompanhada do marido, Valter Saes, 67. Para ela, manter a vacinação em dia é essencial. “A gripe muda a cada ano e pode trazer riscos ainda maiores, por isso a vacina é fundamental para nos proteger das novas variantes”, destacou.