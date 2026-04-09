09 de abril de 2026
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DE 10 A 18 DE ABRIL

Sesc Jundiaí promove projeto ‘Inspira’ com foco em saúde

Por Da redação | Sesc Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Sesc Jundiaí
Evento acontece entre os dias 10 e 18 de abril
Evento acontece entre os dias 10 e 18 de abril

Entre os dias 10 e 18 de abril, o Serviço Social do Comércio (Sesc) de Jundiaí recebe uma programação gratuita que investiga o tema ‘Saber de si, saber de nós: letramento e comunicação em saúde’. O objetivo é estimular reflexões sobre a qualidade de vida e transformar paradigmas relacionados ao bem-estar individual e coletivo. A iniciativa faz parte da edição 2026 do projeto ‘Inspira’, orientado pela pergunta ‘De onde vem  sua saúde’?, uma ação em rede do Sesc São Paulo dedicada à educação em saúde.

Em Jundiaí, o projeto reúne seis atividades que interligam arte, ciência e vivência. Estão incluídos desde Roda de Tambores, vivência musical que utiliza o ritmo como ferramenta de empatia e redução do estresse, até o curso Farmácia Viva. A influenciadora Renata Nunes será responsável pelo debate sobre saúde mental, sobre o cotidiano com HIV e no bate-papo que reflete sobre as intersecções entre loucura e arte.

A programação termina no dia 18 com a aula aberta Corpo em Essência, focada no movimento como parte essencial da experiência humana. O Sesc Jundiaí fica na av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.

Serviço

Projeto Inspira 2026 – Saber de si, saber de nós  
Data: 10 a 18/4
Local: Diversos espaços do Sesc Jundiaí
Evento gratuito! 

Oficinas 

Arte e Memória, Nossa Natureza em Natureza, com Clarita Andréa Neves Müller  
Data: 10/4 a 1/5, sextas
Horário: 10h30 às 12h30
Local: Espaço de Tecnologias e Artes  
Inscrições no local, 30 minutos antes  
Evento aberto a todas as idades 

Roda de Tambores, com Caroline Cristina e Felipe Okaeda  
Data: 14/4, terça, 
Horário: 14h30 às 16h30
Local: Sala Múltiplo Uso 2  
Retirada de senhas 1h antes, na Loja Sesc 
Evento aberto a todas as idades 

Palestra Mulher Positiva: HIV e Saúde Mental, com Renata Nunes  
Data: 15/4, quarta
Horário: 19h30 às 21h30
Local: Sala Múltiplo Uso 1  
Retirada de senhas 1h antes, na Loja Sesc 
Evento para público a partir de 16 anos 

Curso Farmácia Viva, Você Sabe o Que É?, com Nathália, bióloga e etnobotânica  
Data: 16/4 a 7/5, quintas
Horário: 14h30 às 17h30
Local: Sala Múltiplo Uso 1  
Inscrições pelo app Credencial Sesc SP ou pelo site 
Evento para público a partir de 16 anos 

Bate-papo Loucura e Arte: Exibição de "A Noite Desce", com Coletivo Barroka  
Data: 17/4, sexta
Horário: 19h às 21h
Local: Sala Múltiplo Uso 1  
Retirada de senhas 1h antes, na Loja Sesc 
Evento para público a partir de 16 anos 

Aula aberta Corpo em Essência, com educadores do Sesc  
Data: 18/4, sábado
Horário: 10h30 às 14h30
Local: Ginásio  
Evento para público a partir de 10 anos 

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