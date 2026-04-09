Entre os dias 10 e 18 de abril, o Serviço Social do Comércio (Sesc) de Jundiaí recebe uma programação gratuita que investiga o tema ‘Saber de si, saber de nós: letramento e comunicação em saúde’. O objetivo é estimular reflexões sobre a qualidade de vida e transformar paradigmas relacionados ao bem-estar individual e coletivo. A iniciativa faz parte da edição 2026 do projeto ‘Inspira’, orientado pela pergunta ‘De onde vem sua saúde’?, uma ação em rede do Sesc São Paulo dedicada à educação em saúde.

Em Jundiaí, o projeto reúne seis atividades que interligam arte, ciência e vivência. Estão incluídos desde Roda de Tambores, vivência musical que utiliza o ritmo como ferramenta de empatia e redução do estresse, até o curso Farmácia Viva. A influenciadora Renata Nunes será responsável pelo debate sobre saúde mental, sobre o cotidiano com HIV e no bate-papo que reflete sobre as intersecções entre loucura e arte.

A programação termina no dia 18 com a aula aberta Corpo em Essência, focada no movimento como parte essencial da experiência humana. O Sesc Jundiaí fica na av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.

Serviço