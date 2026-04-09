Entre os dias 10 e 18 de abril, o Serviço Social do Comércio (Sesc) de Jundiaí recebe uma programação gratuita que investiga o tema ‘Saber de si, saber de nós: letramento e comunicação em saúde’. O objetivo é estimular reflexões sobre a qualidade de vida e transformar paradigmas relacionados ao bem-estar individual e coletivo. A iniciativa faz parte da edição 2026 do projeto ‘Inspira’, orientado pela pergunta ‘De onde vem sua saúde’?, uma ação em rede do Sesc São Paulo dedicada à educação em saúde.
Em Jundiaí, o projeto reúne seis atividades que interligam arte, ciência e vivência. Estão incluídos desde Roda de Tambores, vivência musical que utiliza o ritmo como ferramenta de empatia e redução do estresse, até o curso Farmácia Viva. A influenciadora Renata Nunes será responsável pelo debate sobre saúde mental, sobre o cotidiano com HIV e no bate-papo que reflete sobre as intersecções entre loucura e arte.
A programação termina no dia 18 com a aula aberta Corpo em Essência, focada no movimento como parte essencial da experiência humana. O Sesc Jundiaí fica na av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
Serviço
Projeto Inspira 2026 – Saber de si, saber de nós
Data: 10 a 18/4
Local: Diversos espaços do Sesc Jundiaí
Evento gratuito!
Oficinas
Arte e Memória, Nossa Natureza em Natureza, com Clarita Andréa Neves Müller
Data: 10/4 a 1/5, sextas
Horário: 10h30 às 12h30
Local: Espaço de Tecnologias e Artes
Inscrições no local, 30 minutos antes
Evento aberto a todas as idades
Roda de Tambores, com Caroline Cristina e Felipe Okaeda
Data: 14/4, terça,
Horário: 14h30 às 16h30
Local: Sala Múltiplo Uso 2
Retirada de senhas 1h antes, na Loja Sesc
Evento aberto a todas as idades
Palestra Mulher Positiva: HIV e Saúde Mental, com Renata Nunes
Data: 15/4, quarta
Horário: 19h30 às 21h30
Local: Sala Múltiplo Uso 1
Retirada de senhas 1h antes, na Loja Sesc
Evento para público a partir de 16 anos
Curso Farmácia Viva, Você Sabe o Que É?, com Nathália, bióloga e etnobotânica
Data: 16/4 a 7/5, quintas
Horário: 14h30 às 17h30
Local: Sala Múltiplo Uso 1
Inscrições pelo app Credencial Sesc SP ou pelo site
Evento para público a partir de 16 anos
Bate-papo Loucura e Arte: Exibição de "A Noite Desce", com Coletivo Barroka
Data: 17/4, sexta
Horário: 19h às 21h
Local: Sala Múltiplo Uso 1
Retirada de senhas 1h antes, na Loja Sesc
Evento para público a partir de 16 anos
Aula aberta Corpo em Essência, com educadores do Sesc
Data: 18/4, sábado
Horário: 10h30 às 14h30
Local: Ginásio
Evento para público a partir de 10 anos