09 de abril de 2026
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CAFÉ EMPRESARIAL

Sincomercio e CDL Jundiaí realizam evento voltado à produtividade

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Evento acontece no dia 16 de abril
Evento acontece no dia 16 de abril


O Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí (Sincomercio) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) promovem no dia 16 de abril mais uma edição do Café Empresarial. Com o tema ‘Soluções ergonômicas que reduzem custos e aumentam a produtividade’ o evento vai propor a discussão sobre como a ergonomia pode impactar diretamente os resultados das empresas, reduzindo afastamentos e custos operacionais, além de contribuir para o aumento da produtividade e bem-estar das equipes.

A palestra será ministrada pela especialista Amanda Bisetto. Segundo o presidente do Sincomercio e da CDL Jundiaí, o tema a ser discutido também é pauta para as normas de Segurança do Trabalho. “Trata-se de um tema extremamente importante que também é abordado na nova redação da NR-1”, destaca Edison Maltoni.

O Café Empresarial ocorre às 8h, na rua Prudente de Moraes, no Centro de Jundiaí. O evento é gratuito e para participar é necessário realizar inscrição on-line. Para se inscrever, CLICA AQUI.

Diferecial

O Café Empresarial é uma oportunidade para empreendedores, empresários, comerciantes e profissionais dos mais diversos setores debaterem temas relevantes e em um momento de aprendizado, conexão e troca de experiências.

“Além do conteúdo técnico, o Café Empresarial tem como marca a oportunidade de networking e o espaço para os empresários apresentarem seus negócios, compartilhar serviços, ampliando oportunidades comerciais e parcerias”, reforça Maltoni.

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