A população do Jardim Ermida I recebe do poder público a Praça Maria Rodrigues Rosa, mais conhecida como Praça Atmosphera, reformada e pronta para a prática de esportes e lazer. O espaço recebeu nos últimos meses melhorias para ampliar o conforto, a conservação e a qualidade de uso do equipamento público.
Entre as melhorias estão a troca de 30 lixeiras instaladas na praça e no entorno, além da substituição da madeira de todos os bancos, com aplicação de verniz nas estruturas, incluindo o quiosque. Também foram realizados serviços de roçagem, manutenção e limpeza do espaço pet e revisão dos aparelhos da academia ao ar livre e dos brinquedos infantis.
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As próximas ações previstas incluem reforço na iluminação e colocação de areia na quadra esportiva. Os trabalhos estão sendo executados pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP).
Aprovação dos moradores e frequentadores
A professora e personal trainer Joana Araújo Câmara realiza no espaço treinos diários com grupos de mulheres e aulas personalizadas e assessoria de corrida e aprovou as melhorias. “A limpeza, a grama cortada, as lixeiras novas e os bancos arrumados ajudam muito. A gente faz treino até no chão, com colchonete, então manter o espaço limpo e organizado é essencial. Além disso, a praça fica mais bonita, mais agradável e mais segura para todo mundo”, destacou.
Moradora da região há 25 anos, Cristiane Marques também aprovou os serviços realizados na praça. “Com certeza, isso ajuda muito. Tudo organizado faz diferença. Toda melhoria é bem-vinda e ajuda muito na saúde e no bem-estar de todos”, afirmou.