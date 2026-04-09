Na noite desta terça-feira (7) a equipe do Projeto Água Viva realizou duas atividades de educação ambiental para professores e alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Cemeb Victória Cômodo Raymundo Fernandes, em Itupeva. O encontro teve o objetivo de iniciar um novo grupo de “guardiões” dos recursos hídricos do município, com o suporte técnico dos próprios professores e, assim, dar continuidade ao monitoramento do Córrego da Lagoa com análises sensoriais e químicas de suas águas.
Em um primeiro momento, para os docentes, foi realizado um espaço de formação e capacitação com a apresentação do manual de professores do Projeto Água Viva, que tem a finalidade de apoiar os educadores na implementação das atividades para os alunos. O manual reúne conteúdos teóricos, orientações práticas, propostas de aulas, roteiros de campo, instrumentos de avaliação e materiais de apoio para fortalecer o processo de educação ambiental e o engajamento comunitário.
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“É um projeto muito importante, pois trabalha com um tema (a água) que abrange a cidadania e que é crucial para as futuras gerações. Acredito que o projeto será bem proveitoso e receptivo para os alunos, sabendo que eles já têm essa vivência com o rio ao longo de suas vidas. Agora, poderão ter mais consciência de como proceder com o tratamento da água ou entendendo conceitos da educação ambiental que eles carregam, principalmente em relação às margens dos rios da cidade”, comenta Joara Carvalho Cuirvina Torres, professora polivalente do 2º Ano da EJA.
Na sequência, junto com os alunos, a equipe do projeto promoveu um workshop prático com a coleta e análise das águas do Córrego da Lagoa, curso hídrico que ocorre ao lado da escola. Cerca de 40 estudantes da EJA tiveram a oportunidade de conhecer o kit de análise de qualidade da água e presenciaram a medição de alguns parâmetros como o pH (acidez), oxigênio dissolvido (OD), sedimentos (turbidez) e a temperatura.
O Projeto Água Viva é uma iniciativa do Coati em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e visa criar um impacto duradouro em Itupeva, promovendo a conscientização ambiental e fornecendo ferramentas práticas para o monitoramento contínuo da qualidade da água.
A iniciativa também tem como objetivo ampliar a capacidade de prevenção e adaptação às mudanças climáticas por meio dos processos de educação ambiental e ações de cidadania, com o efetivo envolvimento da comunidade e permanente avaliação da qualidade ambiental e dos recursos hídricos no município; promover a conscientização sobre a importância da qualidade da água para a saúde e o meio ambiente; capacitar participantes para realizar o monitoramento da qualidade ambiental e das águas; identificar possíveis fontes de contaminação e propor soluções sustentáveis para a comunidade; e criar um banco de dados comunitário sobre a qualidade das águas do município.
Coati
Fundado em 1º de agosto de 1992 em Jundiaí, o Centro de Orientação Ambiental Terra Integrada (Coati), atua em defesa do meio ambiente e da vida em todas as suas formas. A organização, declarada de Utilidade Pública Municipal em 2015 pela Lei nº 8384/2015, nasceu inspirada pelo espírito da ECO 92 e desde então promove ações de educação ambiental, preservação da biodiversidade e mobilização social, com atuações em diversas áreas como a Mata Atlântica (Serra do Japi e Juréia/Itatins); gestão de resíduos e poluição do ar; arborização urbana; recursos hídricos; denúncias contra agressões ambientais; e participação em conselhos municipais. Iniciativas que unem conhecimento, cultura e engajamento comunitário e, assim, o Coati segue transformando consciência em atitude — por um planeta mais equilibrado e sustentável.