O Projeto Água Viva é uma iniciativa do Coati em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e visa criar um impacto duradouro em Itupeva, promovendo a conscientização ambiental e fornecendo ferramentas práticas para o monitoramento contínuo da qualidade da água.

A iniciativa também tem como objetivo ampliar a capacidade de prevenção e adaptação às mudanças climáticas por meio dos processos de educação ambiental e ações de cidadania, com o efetivo envolvimento da comunidade e permanente avaliação da qualidade ambiental e dos recursos hídricos no município; promover a conscientização sobre a importância da qualidade da água para a saúde e o meio ambiente; capacitar participantes para realizar o monitoramento da qualidade ambiental e das águas; identificar possíveis fontes de contaminação e propor soluções sustentáveis para a comunidade; e criar um banco de dados comunitário sobre a qualidade das águas do município.

Coati

Fundado em 1º de agosto de 1992 em Jundiaí, o Centro de Orientação Ambiental Terra Integrada (Coati), atua em defesa do meio ambiente e da vida em todas as suas formas. A organização, declarada de Utilidade Pública Municipal em 2015 pela Lei nº 8384/2015, nasceu inspirada pelo espírito da ECO 92 e desde então promove ações de educação ambiental, preservação da biodiversidade e mobilização social, com atuações em diversas áreas como a Mata Atlântica (Serra do Japi e Juréia/Itatins); gestão de resíduos e poluição do ar; arborização urbana; recursos hídricos; denúncias contra agressões ambientais; e participação em conselhos municipais. Iniciativas que unem conhecimento, cultura e engajamento comunitário e, assim, o Coati segue transformando consciência em atitude — por um planeta mais equilibrado e sustentável.