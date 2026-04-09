Neste Abril Verde, mês dedicado à proteção de quem trabalha, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) de Jundiaí, serviço do SUS vinculado à Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), alcançou a marca de 160 pontos no Qualifica Cerest, pontuação máxima estabelecida pelo Ministério da Saúde para avaliar a qualidade dos serviços prestados na área. O resultado reflete a organização das ações de vigilância e a assistência oferecida aos profissionais do município.

“Esse reconhecimento mostra que o trabalho desenvolvido em Jundiaí está alinhado às diretrizes nacionais da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast) e reforça a importância da atuação integrada com toda a rede de saúde”, relata a gerente do Cerest, Gabriela Antunes.

Como funciona o atendimento?

Se você sente que sua rotina profissional está afetando seu bem-estar, o caminho é simples: