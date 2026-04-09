09 de abril de 2026
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REFERÊNCIA

Cerest Jundiaí é nota 10 em atendimento à saúde do trabalhador

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Hoje, a rede de saúde pública está estruturada para identificar casos relacionados a doenças do trabalho
Hoje, a rede de saúde pública está estruturada para identificar casos relacionados a doenças do trabalho

Neste Abril Verde, mês dedicado à proteção de quem trabalha, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) de Jundiaí, serviço do SUS vinculado à Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), alcançou a marca de 160 pontos no Qualifica Cerest, pontuação máxima estabelecida pelo Ministério da Saúde para avaliar a qualidade dos serviços prestados na área. O resultado reflete a organização das ações de vigilância e a assistência oferecida aos profissionais do município.

“Esse reconhecimento mostra que o trabalho desenvolvido em Jundiaí está alinhado às diretrizes nacionais da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast) e reforça a importância da atuação integrada com toda a rede de saúde”, relata a gerente do Cerest, Gabriela Antunes.

Como funciona o atendimento?

Se você sente que sua rotina profissional está afetando seu bem-estar, o caminho é simples:

  • Procure sua Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Clínica da Família: as equipes estão treinadas para identificar se o seu problema tem relação com o trabalho e, se necessário, encaminhar você para os especialistas do Cerest.
  • Prevenção em primeiro lugar: além do atendimento médico, o Cerest realiza orientações e visitas aos locais de trabalho para garantir ambientes mais seguros para todos.

Informações sobre o trabalho desenvolvido pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador podem ser acessadas no portal do Ministério da Saúde.

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