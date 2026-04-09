O Santander lança o programa de formação “Habilidades Não Têm Limites”, uma iniciativa exclusiva para pessoas com deficiência (PcDs) que tem como objetivo ampliar o acesso à carreira em assessoria de investimentos no Brasil. O programa é uma porta de entrada para o Santander AAA, a assessoria de investimentos do banco voltada ao atendimento personalizado de clientes, que oferece soluções financeiras alinhadas aos objetivos e perfis de cada investidor. As inscrições estão abertas até 17 de abril neste link.

Voltado para profissionais que desejam ingressar no mercado financeiro, a ação oferece uma jornada estruturada de desenvolvimento técnico, comercial e prático, preparando os participantes para atuar como Assessores de Investimentos dentro do modelo AAA. “Acreditamos que talento não tem limites. O banco quer abrir caminhos reais para que mais pessoas possam construir uma carreira sólida no mercado financeiro, com apoio, estrutura e oportunidades concretas de crescimento”, afirma Germanuela de Abreu, vice-presidente Executiva de Pessoas & Ouvidoria do Santander.

O programa busca candidatos com ensino superior completo ou em andamento, experiência na área comercial, perfil consultivo, boa capacidade de relacionamento e interesse genuíno pelo mercado financeiro. A certificação do CPA-20 não é exigida no momento da inscrição.