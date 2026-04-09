A Apae de Jundiaí promove neste sábado (11), na sede da entidade, mais uma Pizza Solidária, uma ação que mobiliza colaboradores, voluntários, parceiros e a comunidade em prol da inclusão e da continuidade dos atendimentos realizados pela instituição. Neste ano, o evento contará com novidades: além da retirada das pizzas adquiridas antecipadamente, o público também poderá comprar pizzas na hora, enquanto durarem os estoques.

Outra novidade nesta edição será a Feira de Variedades, que será realizada das 11h às 15h, mesmo horário da entrega das pizzas. O evento contará com a participação de empreendedores locais oferecendo produtos diversos, como itens de costura criativa, maquiagem e cosméticos, velas aromáticas, crochê, entre outras opções acessíveis para diferentes públicos.

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