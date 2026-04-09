A Apae de Jundiaí promove neste sábado (11), na sede da entidade, mais uma Pizza Solidária, uma ação que mobiliza colaboradores, voluntários, parceiros e a comunidade em prol da inclusão e da continuidade dos atendimentos realizados pela instituição. Neste ano, o evento contará com novidades: além da retirada das pizzas adquiridas antecipadamente, o público também poderá comprar pizzas na hora, enquanto durarem os estoques.
Outra novidade nesta edição será a Feira de Variedades, que será realizada das 11h às 15h, mesmo horário da entrega das pizzas. O evento contará com a participação de empreendedores locais oferecendo produtos diversos, como itens de costura criativa, maquiagem e cosméticos, velas aromáticas, crochê, entre outras opções acessíveis para diferentes públicos.
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A iniciativa amplia a programação e transforma o momento da retirada da pizza solidária em uma experiência aberta à comunidade, com opções de compras e valorização do comércio local.
Segundo a coordenadora de captação de recursos da Apae de Jundiaí, Luciana França, o objetivo é tornar o evento ainda mais participativo. “A proposta é transformar o momento da retirada em uma experiência mais completa e acolhedora, aberta à comunidade, incentivando também a valorização do comércio local.”
A Pizza Solidária é resultado do empenho coletivo de colaboradores, voluntários, comunidade e empresas parceiras, como Tauste Social, iGold e Gráfica Visão. Toda a renda arrecadada será destinada à manutenção da estrutura física da Apae de Jundiaí e ao fortalecimento dos programas de atendimento oferecidos às pessoas com deficiência intelectual e múltipla.