A DAE Jundiaí começou, nesta semana, uma obra para instalar novos canos de água no bairro dos Fernandes. O objetivo é melhorar o abastecimento na região e garantir que o serviço suporte o crescimento do bairro com eficiência.
Ao todo, será colocada 1,2 quilômetro de nova tubulação. A obra recebe um investimento de mais de R$ 300 mil, pagos com recursos da própria DAE, e deve beneficiar diretamente cerca de 100 famílias. A previsão é que o trabalho seja concluído ainda neste primeiro semestre.
Essa melhoria faz parte de um planejamento para garantir que a água tratada chegue a todas as casas da cidade de forma organizada. Além de ampliar o acesso à água, a nova rede ajuda a evitar problemas de pressão e garante mais saúde para os moradores.
Segundo o diretor-presidente da DAE, Daniel Bocalão Júnior, o trabalho foca em acompanhar o desenvolvimento de Jundiaí. “Estamos investindo para que a infraestrutura da cidade cresça junto com a população, levando segurança e qualidade no serviço de água para todos os bairros”, afirma.