A DAE Jundiaí começou, nesta semana, uma obra para instalar novos canos de água no bairro dos Fernandes. O objetivo é melhorar o abastecimento na região e garantir que o serviço suporte o crescimento do bairro com eficiência.

Ao todo, será colocada 1,2 quilômetro de nova tubulação. A obra recebe um investimento de mais de R$ 300 mil, pagos com recursos da própria DAE, e deve beneficiar diretamente cerca de 100 famílias. A previsão é que o trabalho seja concluído ainda neste primeiro semestre.