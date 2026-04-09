09 de abril de 2026
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JUNDIAÍ

Obra amplia abastecimento de água no bairro dos Fernandes

Por Redação | DAE Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / DAE Jundiaí
A obra recebe investimento de R$ 300 mil e deve beneficiar diretamente cerca de 100 famílias do bairro; a previsão é de conclusão ainda neste primeiro semestre
A obra recebe investimento de R$ 300 mil e deve beneficiar diretamente cerca de 100 famílias do bairro; a previsão é de conclusão ainda neste primeiro semestre

A DAE Jundiaí começou, nesta semana, uma obra para instalar novos canos de água no bairro dos Fernandes. O objetivo é melhorar o abastecimento na região e garantir que o serviço suporte o crescimento do bairro com eficiência.

Ao todo, será colocada 1,2 quilômetro de nova tubulação. A obra recebe um investimento de mais de R$ 300 mil, pagos com recursos da própria DAE, e deve beneficiar diretamente cerca de 100 famílias. A previsão é que o trabalho seja concluído ainda neste primeiro semestre.

Essa melhoria faz parte de um planejamento para garantir que a água tratada chegue a todas as casas da cidade de forma organizada. Além de ampliar o acesso à água, a nova rede ajuda a evitar problemas de pressão e garante mais saúde para os moradores.

Segundo o diretor-presidente da DAE, Daniel Bocalão Júnior, o trabalho foca em acompanhar o desenvolvimento de Jundiaí. “Estamos investindo para que a infraestrutura da cidade cresça junto com a população, levando segurança e qualidade no serviço de água para todos os bairros”, afirma.

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