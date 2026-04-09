09 de abril de 2026
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Acidentes de trânsito em Jundiaí têm queda de 42%

Por Felipe Torezim | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Dom Gabriel registrou queda relevante em número de acidentes
Dom Gabriel registrou queda relevante em número de acidentes

Seja por conta das campanhas educativas ou pela aplicação de multas, uma coisa é certa: os motoristas estão, literalmente, colocando o pé no freio. Segundo dados do Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito, Infosiga, o município registrou 180 ocorrências nos três primeiros meses deste ano, fatais e não fatais, contra 314 no mesmo período de 2025, uma queda de 42%. Os dados são baseados em acidentes nos bairros e nas rodovias que cortam o município. O Infosiga é a principal plataforma de dados estatísticos sobre acidentes de trânsito no estado de São Paulo, gerenciada pelo Detran-SP. 

No recorte apenas das rodovias que cortam a região, os números também aparecem em queda. De 114 em 2025 para 111 em 2026. Nas vias sob concessão da Rota das Bandeiras, como as rodovias João Cereser (SP-360) e Engenheiro Constâncio Cintra (SP-360) foram 32 acidentes no período, praticamente estável em relação a 2025, quando houve 31 ocorrências. A concessionária informou que, desde o início da concessão em 2010, quando foram registrados 86 acidentes no mesmo intervalo, investimentos em infraestrutura, como duplicações, marginais, passarelas e remodelação de trevos, contribuíram para a queda consistente dos índices.

Já no trecho da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300) administrado pela Via Colinas, o número de acidentes caiu de 45 casos no primeiro trimestre de 2025 para 37 em 2026. Em contrapartida, o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, sob gestão da Motiva Autoban, registrou 42 acidentes no primeiro trimestre de 2026, ante 38 no mesmo período de 2025. A concessionária ressaltou que também houve crescimento no fluxo de veículos de 79 mil para 81 mil por dia, algo que pode contribuir para o aumento de sinistros. Eles ainda informaram que mantém campanhas educativas voltadas à segurança no trânsito.

A DER, responsável por rodovias como a Vereador Geraldo Dias, Edgard Máximo Zambotto e Vice-Prefeito Hermenegildo Tonoli, que cortam Jundiaí, não respondeu até o fechamento da edição.

Sistema pressionado

Apesar da queda geral no primeiro trimestre, o sistema de saúde segue pressionado pelos atendimentos relacionados a acidentes. O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) e suas unidades - PA Central, PA Hortolândia, PA Retiro e PA Ponte São João - registram, em média, cerca de cinco atendimentos diários por ocorrências de trânsito, sendo a maioria envolvendo motociclistas.

“Atualmente, observamos um aumento consistente na demanda por atendimentos de alta complexidade, especialmente relacionados a traumas, que exigem intervenção imediata e estão associados a maior tempo de permanência hospitalar. Esse contexto pressiona diretamente a gestão de leitos e a capacidade operacional do hospital, uma vez que os recursos assistenciais - físicos, humanos e estruturais - precisam ser priorizados para os casos de urgência e maior gravidade, com impacto direto na realização das cirurgias eletivas”, afirma o médico e diretor clínico do HSV, Frederico Michelino de Oliveira, em recente entrevista.

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