Seja por conta das campanhas educativas ou pela aplicação de multas, uma coisa é certa: os motoristas estão, literalmente, colocando o pé no freio. Segundo dados do Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito, Infosiga, o município registrou 180 ocorrências nos três primeiros meses deste ano, fatais e não fatais, contra 314 no mesmo período de 2025, uma queda de 42%. Os dados são baseados em acidentes nos bairros e nas rodovias que cortam o município. O Infosiga é a principal plataforma de dados estatísticos sobre acidentes de trânsito no estado de São Paulo, gerenciada pelo Detran-SP.

No recorte apenas das rodovias que cortam a região, os números também aparecem em queda. De 114 em 2025 para 111 em 2026. Nas vias sob concessão da Rota das Bandeiras, como as rodovias João Cereser (SP-360) e Engenheiro Constâncio Cintra (SP-360) foram 32 acidentes no período, praticamente estável em relação a 2025, quando houve 31 ocorrências. A concessionária informou que, desde o início da concessão em 2010, quando foram registrados 86 acidentes no mesmo intervalo, investimentos em infraestrutura, como duplicações, marginais, passarelas e remodelação de trevos, contribuíram para a queda consistente dos índices.

Já no trecho da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300) administrado pela Via Colinas, o número de acidentes caiu de 45 casos no primeiro trimestre de 2025 para 37 em 2026. Em contrapartida, o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, sob gestão da Motiva Autoban, registrou 42 acidentes no primeiro trimestre de 2026, ante 38 no mesmo período de 2025. A concessionária ressaltou que também houve crescimento no fluxo de veículos de 79 mil para 81 mil por dia, algo que pode contribuir para o aumento de sinistros. Eles ainda informaram que mantém campanhas educativas voltadas à segurança no trânsito.