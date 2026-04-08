Três veículos de grande porte se envolveram em um acidente registrado na Rodovia Dom Pedro I, em Atibaia, nesta quarta-feira (8). O fato provocou um engavetamento entre os veículos.
Segundo a Artesp, dois caminhões e uma carreta seguiam sentido Campinas quando se envolveram no acidente. O impacto da batida provocou danos nos três veículos.
Ainda de acordo com a Artesp, somente o motorista de um dos caminhões sofreu ferimentos leves, saindo ilesos os outros dois. O congestionamento provocado pelo acidente chega a 9 km neste momento, com bloqueio parcial das três faixas da rodovia no sentido Campinas.
A Artesp não informou qual foi a dinâmica do acidente.