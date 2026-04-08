08 de abril de 2026
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EM ATIBAIA

Acidente provoca engavetamento na rodovia Dom Pedro I

Por Da redação | Artesp
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Artesp
Três veículos de grande porte se envolveram no acidente
Três veículos de grande porte se envolveram no acidente

Três veículos de grande porte se envolveram em um acidente registrado na Rodovia Dom Pedro I, em Atibaia, nesta quarta-feira (8). O fato provocou um engavetamento entre os veículos.

Segundo a Artesp, dois caminhões e uma carreta seguiam sentido Campinas quando se envolveram no acidente. O impacto da batida provocou danos nos três veículos.

Ainda de acordo com a Artesp, somente o motorista de um dos caminhões sofreu ferimentos leves, saindo ilesos os outros dois. O congestionamento provocado pelo acidente chega a 9 km neste momento, com bloqueio parcial das três faixas da rodovia no sentido Campinas.

A Artesp não informou qual foi a dinâmica do acidente.

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