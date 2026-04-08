Três veículos de grande porte se envolveram em um acidente registrado na Rodovia Dom Pedro I, em Atibaia, nesta quarta-feira (8). O fato provocou um engavetamento entre os veículos.

Segundo a Artesp, dois caminhões e uma carreta seguiam sentido Campinas quando se envolveram no acidente. O impacto da batida provocou danos nos três veículos.