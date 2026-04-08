O Fundo Social de Solidariedade (Funss) de Jundiaí lançou na noite dessa terça-feira (7) a campanha de inverno ‘Aquecendo Vidas’ 2026. A iniciativa visa a arrecadação de itens de frio, a exemplo de cobertores, roupas e calçados para que sejam destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade.
O evento de lançamento da campanha contou com a presença de secretários do governo municipal, de empresários e de empreendedores. Para o prefeito, Gustavo Martinelli, a campanha reflete cuidado com quem necessita. “A abertura da campanha do agasalho é sempre um momento simbólico, porque nos convida a olhar para o outro com mais empatia. A arrecadação de roupas e cobertores vai além, estamos falando de cuidado com as pessoas. Por isso, reforço o convite para que toda a população, empresários e empreendedores participem e se engajem, ajudando a ampliar essa corrente do bem”, afirmou.
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A campanha
A campanha está dividida em duas frentes de atuação. A primeira delas é baseada na doação espontânea da população e destinação para igrejas, instituições e associações de moradores que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.
Já a segunda etapa envolve a triagem de crianças de 0 a 12 anos assistidas por entidades cadastradas no Fundo Social. Para este público são adquiridos agasalhos novos, garantindo mais conforto e dignidade durante o inverno. Atualmente, cerca de 4,8 mil crianças estão cadastradas para receber esse atendimento.
Parcerias
A iniciativa também conta com o apoio de instituições parceiras. A diretora de graduação da UniAnchieta, Ana Carolina Antunes Naime, reforçou a importância da parceria com o Fundo Social. “Já somos parceiros nos cursos de qualificação oferecidos pelo Fundo Social e, agora, também contribuímos com a campanha ‘Aquecendo Vidas’ como ponto de arrecadação. Muitas pessoas circulam pelo campus e podem abraçar essa causa por meio da doação de itens de inverno”, ressaltou.
Para a diretora do Fundo Social, Cássia Carpi, a colaboração da sociedade é a chave para o sucesso da campanha. “A solidariedade deve vir acompanhada de responsabilidade. Por isso, orientamos que as doações sejam feitas com itens em bom estado, limpos e prontos para uso, garantindo dignidade a quem vai receber”.
Pontos de arrecadação
Além do campus da UniAnchieta, é possível deixar doações na sede do Fundo Social, localizado na avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/nº - acesso pelo Portão 3 - no Parque da Uva, no Anhangabaú. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto aos feriados.
Empreendedores, empresários e comerciantes que desejarem disponibilizar o estabelecimento para as coletas devem entrar em contato com o Fundo Social por meio dos telefones (11) 4589-6316 ou (11) 4589-6320.