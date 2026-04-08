O Fundo Social de Solidariedade (Funss) de Jundiaí lançou na noite dessa terça-feira (7) a campanha de inverno ‘Aquecendo Vidas’ 2026. A iniciativa visa a arrecadação de itens de frio, a exemplo de cobertores, roupas e calçados para que sejam destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade.

O evento de lançamento da campanha contou com a presença de secretários do governo municipal, de empresários e de empreendedores. Para o prefeito, Gustavo Martinelli, a campanha reflete cuidado com quem necessita. “A abertura da campanha do agasalho é sempre um momento simbólico, porque nos convida a olhar para o outro com mais empatia. A arrecadação de roupas e cobertores vai além, estamos falando de cuidado com as pessoas. Por isso, reforço o convite para que toda a população, empresários e empreendedores participem e se engajem, ajudando a ampliar essa corrente do bem”, afirmou.

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