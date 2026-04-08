A Prefeitura de Jundiaí realiza, neste sábado (11), uma ação especial de vacinação contra a gripe em sistema drive-thru, das 10h às 16h, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva).
A iniciativa tem como foco os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, com atenção especial para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos com 60 anos ou mais. Também poderão receber a dose puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde, profissionais da educação, pessoas com deficiência permanente, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores dos Correios, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e profissionais das forças de segurança.
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O esquema drive-thru é voltado especialmente para pessoas com mobilidade reduzida e idosos acima de 60 anos, que serão atendidas mediante agendamento. Faça sua inscrição neste link. Pedestres também poderão ser vacinados no local, sem necessidade de agendamento.
Documentos necessários
Para receber a dose, é necessário apresentar:
- a partir de 9 anos: documento com CPF e, se possível, carteira de vacinação;
- menores de 9 anos: carteira de vacinação e documento com CPF;
- pessoas com comorbidades: receita ou declaração médica que comprove a condição;
- trabalhadores dos grupos prioritários: documento que comprove o vínculo profissional
Além da ação no Parque da Uva, a campanha de vacinação contra a gripe segue em todas as 35 unidades de saúde do município, entre UBSs e Clínicas da Família.
A prefeitura reforça ainda a orientação para que pessoas com sintomas como febre, tosse, coriza, dor no corpo, cansaço intenso ou dificuldade para respirar procurem a unidade de saúde mais próxima para avaliação e recebam a orientação adequada.