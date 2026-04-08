A Prefeitura de Jundiaí realiza, neste sábado (11), uma ação especial de vacinação contra a gripe em sistema drive-thru, das 10h às 16h, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva).

A iniciativa tem como foco os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, com atenção especial para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos com 60 anos ou mais. Também poderão receber a dose puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde, profissionais da educação, pessoas com deficiência permanente, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores dos Correios, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e profissionais das forças de segurança.

LEIA MAIS: