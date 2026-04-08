Na última edição do Emprego da Gente, no Cecap, feita pela Prefeitura de Jundiaí, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), candidatos já saíram encaminhados para as etapas finais de contratação, e, em alguns casos, empregados em poucos dias.

Foi o caso de Isabela Cristina de Macedo. Participando pela primeira vez de um mutirão, ela encontrou uma oportunidade. “O processo foi simples e rápido. Em poucos dias, eu já estava trabalhando. Foi uma experiência muito positiva”, conta.

Do outro lado, as empresas também colhem resultados imediatos. Um rede de hortifruti e supermercado que atua em Jundiaí, por exemplo, levou 20 vagas para o mutirão e conseguiu preencher todas durante o evento. Para a gerente Paula Regina Damasceno, a iniciativa vai além da contratação. “A parceria com o programa permite recrutar diretamente no bairro, o que contribui para a qualidade de vida dos colaboradores. Além disso, amplia a divulgação das vagas e aumenta as chances de encontrar o perfil ideal”, destaca.