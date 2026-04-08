08 de abril de 2026
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EM JUNDIAÍ

Mutirões de emprego nos bairros impulsionam a empregabilidade

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Isabela Cristina de Macedo foi a um mutirão do Emprego da Gente e foi contratada rapidamente
Isabela Cristina de Macedo foi a um mutirão do Emprego da Gente e foi contratada rapidamente

Na última edição do Emprego da Gente, no Cecap, feita pela Prefeitura de Jundiaí, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), candidatos já saíram encaminhados para as etapas finais de contratação, e, em alguns casos, empregados em poucos dias.

Foi o caso de Isabela Cristina de Macedo. Participando pela primeira vez de um mutirão, ela encontrou uma oportunidade. “O processo foi simples e rápido. Em poucos dias, eu já estava trabalhando. Foi uma experiência muito positiva”, conta.

Do outro lado, as empresas também colhem resultados imediatos. Um rede de hortifruti e supermercado que atua em Jundiaí, por exemplo, levou 20 vagas para o mutirão e conseguiu preencher todas durante o evento. Para a gerente Paula Regina Damasceno, a iniciativa vai além da contratação. “A parceria com o programa permite recrutar diretamente no bairro, o que contribui para a qualidade de vida dos colaboradores. Além disso, amplia a divulgação das vagas e aumenta as chances de encontrar o perfil ideal”, destaca.

Os resultados reforçam a proposta do programa, que é justamente encurtar caminhos entre quem busca emprego e quem precisa contratar. Realizado pela SMDECT, dentro do Desenvolve+ (eixo Emprega+), o Emprego da Gente descentraliza os processos seletivos e leva as oportunidades para perto da população.

Ao acontecer nos bairros, o mutirão reduz custos com deslocamento, facilita o acesso às vagas e ainda amplia as chances de contratação perto de casa, isso fortalece a economia local, aumenta a circulação de renda e cria um ambiente mais favorável para o crescimento dos negócios.

Como participar

Os mutirões do programa Emprego da Gente são divulgados nos canais oficiais da Prefeitura de Jundiaí e as vagas também são disponibilizadas no portal Jundiaí Empreendedora, neste link. A participação é gratuita e aberta a todos os interessados. Basta comparecer ao local informado com documentos pessoais e currículo atualizado. Não há necessidade de inscrição prévia.

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