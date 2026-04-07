07 de abril de 2026
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LUTA CONTRA O CÂNCER

Evento reverte vendas de focaccias ao Grendacc nesta quarta (8)

Por Da redação | Grendacc
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação /Grendacc
As vendas das focaccias será 100% revertida ao Grendacc
As vendas das focaccias será 100% revertida ao Grendacc

Nesta quarta-feira (8) é celebrado o Dia Mundial de Luta contra o Câncer. Para marcar a data e colaborar com o Grupo em Defesa da Criança com Câncer (Grendacc) de Jundiaí, o Café Borgô realizará a ação Borgô Solidária, destinando 100% das vendas dos sanduíches de focaccias e da focaccia simples à instituição

As duas unidades do café participarão da iniciativa. Na unidade da rua do Retiro, o expediente será de 8h às 22h, com show ao vivo e drinques preparados por um barista a partir das 19h. A unidade da rua Anchieta funcionará de 8h às 17h30.

Também será possível pedir os itens do cardápio por meio de plataforma de delivery on-line, sendo possível saborear as opções sem sair de casa.

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