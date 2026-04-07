O Departamento de Água e Esgoto (Dae) Jundiaí e a Prefeitura realizaram nesta terça-feira (7) o seminário ‘Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). A iniciativa dá início às tratativas para a discussão das metas que irão guiar o município até o ano de 2046. O objetivo é realizar um diagnóstico técnico detalhado sobre quatro áreas: abastecimento de água, tratamento de esgoto, drenagem (águas das chuvas) e gestão do lixo.
O prefeito Gustavo Martinelli participou da abertura do evento e reforçou que planejar agora é cuidar do futuro. “Trabalhamos com responsabilidade para que o crescimento da cidade aconteça com organização. Saneamento é saúde pública e dignidade. Estamos construindo o caminho para uma Jundiaí preparada para os desafios das próximas décadas”, afirmou.
O encontro reuniu os secretários de Governo (SMGOV), Abner Andrade, de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), Marco Antônio Bedin, e de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), Jeferson Coimbra, além de equipes técnicas, representantes da DAE Jundiaí, vereadores, Conselhos Municipais e das Bacias PCJ. A revisão do PMSB é realizada em parceria com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) e vai orientar o planejamento do setor para os próximos anos.
A revisão
A participação dos moradores será fundamental no processo. Ao longo da revisão, serão realizadas audiências públicas e conferências para que a população possa contribuir com as decisões.
A Dae tem papel central na construção do novo plano e contribuirá com dados técnicos, conhecimento operacional e experiência na gestão dos sistemas que atendem a 98,57% da população com redes de água, 96,56% com coleta de esgoto e o tratamento de 100% do esgoto coletado.
O diretor-presidente da empresa, Daniel Bocalão, ressaltou a importância do planejamento estruturado para garantir a qualidade dos serviços à população. “A atualização do plano é fundamental para que possamos projetar o futuro do saneamento em Jundiaí com responsabilidade e visão estratégica. A DAE tem papel central nesse processo, contribuindo com conhecimento técnico e compromisso com a excelência no atendimento à população”, destacou.
“O objetivo é levantar informações para conhecer a realidade de Jundiaí e projetar o município até 2046, com metas e planejamento estruturado”, explicou o especialista em saneamento básico e representante da empresa responsável pela revisão, Bruno de Abreu.