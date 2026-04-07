O Departamento de Água e Esgoto (Dae) Jundiaí e a Prefeitura realizaram nesta terça-feira (7) o seminário ‘Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). A iniciativa dá início às tratativas para a discussão das metas que irão guiar o município até o ano de 2046. O objetivo é realizar um diagnóstico técnico detalhado sobre quatro áreas: abastecimento de água, tratamento de esgoto, drenagem (águas das chuvas) e gestão do lixo.

O prefeito Gustavo Martinelli participou da abertura do evento e reforçou que planejar agora é cuidar do futuro. “Trabalhamos com responsabilidade para que o crescimento da cidade aconteça com organização. Saneamento é saúde pública e dignidade. Estamos construindo o caminho para uma Jundiaí preparada para os desafios das próximas décadas”, afirmou.

O encontro reuniu os secretários de Governo (SMGOV), Abner Andrade, de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), Marco Antônio Bedin, e de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), Jeferson Coimbra, além de equipes técnicas, representantes da DAE Jundiaí, vereadores, Conselhos Municipais e das Bacias PCJ. A revisão do PMSB é realizada em parceria com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) e vai orientar o planejamento do setor para os próximos anos.

A revisão