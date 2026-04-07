Neste sábado (11), a Prefeitura de Jundiaí realiza a primeira edição de 2026 do Sabores da Gente, evento que já se consolidou como um dos principais encontros entre gastronomia, artesanato e economia criativa da cidade. A programação acontece das 11h às 18h, na Praça da Matriz, com entrada gratuita.
Promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), o evento tem como objetivo fortalecer a integração entre o agronegócio e o turismo local, incentivando o consumo consciente e aproximando produtores e consumidores. A iniciativa reúne produtores rurais, feirantes, empreendedores da gastronomia e participantes dos projetos municipais como o Jundiaí Feito à Mão e o Galpão Criativo.
Em sua 9ª edição, o Sabores da Gente reforça um modelo que tem gerado resultados positivos para a economia local, estimulando a compra direta do produtor, valorizando a produção artesanal e ampliando as oportunidades para pequenos empreendedores da cidade.
Para o público, é uma oportunidade de encontrar, em um só lugar, alimentos artesanais, pratos preparados na hora e produtos exclusivos, além de vivenciar um ambiente acolhedor no coração da cidade.