07 de abril de 2026
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MOVIMENTO

Sabores da Gente abre calendário de 2026 com edição no Centro

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O evento tem como objetivo fortalecer a integração entre o agronegócio e o turismo local, incentivando o consumo consciente e aproximando produtores e consumidores
O evento tem como objetivo fortalecer a integração entre o agronegócio e o turismo local, incentivando o consumo consciente e aproximando produtores e consumidores

Neste sábado (11), a Prefeitura de Jundiaí realiza a primeira edição de 2026 do Sabores da Gente, evento que já se consolidou como um dos principais encontros entre gastronomia, artesanato e economia criativa da cidade. A programação acontece das 11h às 18h, na Praça da Matriz, com entrada gratuita.

Promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), o evento tem como objetivo fortalecer a integração entre o agronegócio e o turismo local, incentivando o consumo consciente e aproximando produtores e consumidores. A iniciativa reúne produtores rurais, feirantes, empreendedores da gastronomia e participantes dos projetos municipais como o Jundiaí Feito à Mão e o Galpão Criativo.

Em sua 9ª edição, o Sabores da Gente reforça um modelo que tem gerado resultados positivos para a economia local, estimulando a compra direta do produtor, valorizando a produção artesanal e ampliando as oportunidades para pequenos empreendedores da cidade.

Para o público, é uma oportunidade de encontrar, em um só lugar, alimentos artesanais, pratos preparados na hora e produtos exclusivos, além de vivenciar um ambiente acolhedor no coração da cidade.

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