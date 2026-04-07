Neste sábado (11), a Prefeitura de Jundiaí realiza a primeira edição de 2026 do Sabores da Gente, evento que já se consolidou como um dos principais encontros entre gastronomia, artesanato e economia criativa da cidade. A programação acontece das 11h às 18h, na Praça da Matriz, com entrada gratuita.

Promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), o evento tem como objetivo fortalecer a integração entre o agronegócio e o turismo local, incentivando o consumo consciente e aproximando produtores e consumidores. A iniciativa reúne produtores rurais, feirantes, empreendedores da gastronomia e participantes dos projetos municipais como o Jundiaí Feito à Mão e o Galpão Criativo.