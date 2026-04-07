A unidade é um dos três Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) do município oferecidos pela Rede de Atenção Psicossocial (Raps), vinculada à Secretaria de Promoção da Saúde e voltada à reabilitação e autonomia. As três residências são um suporte 24 horas, com capacidade para dez moradores cada, direcionadas a pessoas com história de longas internações em hospitais psiquiátricos. A unidade Liberdade se diferencia das demais – Paulista e Pacaembu – por abrigar apenas mulheres, entre elas Juliana, que hoje, aos 48, leva uma vida com acolhimento e cuidado. “Aqui é bom. Essa casa é minha, é nossa”, conta.

Quem vê Juliana Morato arrumando minuciosamente as dezenas de bonecas da prateleira de seu quarto não imagina o que ela passou antes. Foram anos de ciclos de longas internações em um hospital psiquiátrico de Amparo até, em 2018, ser acolhida pela residência terapêutica localizada no Jardim Liberdade, em Jundiaí.

A história dela tem pontos em comum com a de muitos outros residentes deste tipo de moradia. Segundo a coordenadora da unidade, Raquel Kubitza Valente, boa parte das pessoas acolhidas pelo serviço vieram de décadas de internação psiquiátrica em modelo manicomial, uma forma de tratamento em saúde mental marcada pela segregação social e pela contenção do paciente. “Ver esses indivíduos sendo cuidados com humanização é uma reparação histórica. Aqui, eles têm de volta tudo o que foi tirado deles por anos”, salienta.

Cada SRT conta com equipes de enfermagem e cuidadores, que se revezam o dia todo, sete dias na semana. São oferecidas diversas atividades comunitárias, além de passeios frequentes. “Ela evoluiu muito depois que veio para cá, está mais calma, carinhosa e esperta. Até me emociona saber que ela está tão bem aqui”, relata a mãe de Juliana, Magali Teixeira, de 70 anos.

Da lógica manicomial à atenção psicossocial

A Reforma Psiquiátrica no Brasil (Lei 10.216/2001) redirecionou o modelo assistencial de saúde mental, substituindo a internação manicomial, mantida por décadas como principal forma de tratamento, pelo cuidado em liberdade na Rede de Atenção Psicossocial (Raps).