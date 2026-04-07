O Detran-SP já registra 5,2 milhões de licenciamentos no estado de São Paulo neste ano. O número representa o total de automóveis, motos e outros veículos regularizados até o fim de março e é 2,2% maior que o registrado no mesmo intervalo do ano passado. Em Jundiaí, o aumento foi de 2,5% no período: a cidade passou de 65.932 veículos com licenciamento antecipado entre janeiro e março de 2025 para 67.565 nos primeiros três meses deste ano.
Apesar de o calendário oficial do licenciamento só ter início em julho (veja mais abaixo), a antecipação traz vantagens por eliminar pendências. Com a automação do processo, essa antecipação é maior ainda.
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Hoje, ao pagar a taxa de licenciamento pelo site do Detran-SP ou por qualquer banco, o cidadão tem a situação do carro atualizada na hora. Reconhecida pelo sistema do Detran-SP, a operação é logo comunicada ao sistema federal, em um processo que dura, em média, 30 segundos.
Neste ano, os licenciamentos instantâneos – graças à automação tecnológica – têm ultrapassado 90% do total de processos. A marca reflete o avanço contínuo da digitalização no órgão de trânsito, com a redução de intervenções manuais e o ganho de eficiência operacional na prestação do serviço ao cidadão.
O licenciamento anual é obrigatório para todos os veículos em circulação, já que é a forma de visualizar e controlar a frota existente. A não regularização do licenciamento pode levar ao recolhimento do veículo a um pátio.
Confira, abaixo, o calendário oficial do licenciamento 2026 no Estado de São Paulo:
Julho: placas com finais 1 e 2
Agosto: placas com finais 3 e 4
Setembro: placas com finais 5 e 6
Outubro: placas com finais 7 e 8
Novembro: placas com final 9
Dezembro: placas com final 0
Calendário para caminhões e caminhões-tratores:
Placas com finais 1 e 2: setembro
Placas com finais 3, 4 e 5: outubro
Placas com finais 6, 7 e 8: novembro
Placas com finais 9 e 0: dezembro