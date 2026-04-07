O Detran-SP já registra 5,2 milhões de licenciamentos no estado de São Paulo neste ano. O número representa o total de automóveis, motos e outros veículos regularizados até o fim de março e é 2,2% maior que o registrado no mesmo intervalo do ano passado. Em Jundiaí, o aumento foi de 2,5% no período: a cidade passou de 65.932 veículos com licenciamento antecipado entre janeiro e março de 2025 para 67.565 nos primeiros três meses deste ano.

Apesar de o calendário oficial do licenciamento só ter início em julho (veja mais abaixo), a antecipação traz vantagens por eliminar pendências. Com a automação do processo, essa antecipação é maior ainda.

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