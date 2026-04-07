Depois de dias de bastante calor e tempo firme, as chuvas chegaram a Jundiaí e, entre a manhã de ontem (6) e a manhã de hoje (7), foram quase 7 mm de precipitação na cidade, segundo o Instituto Agronômico (IAC). Nesta manhã, o sol volta a tomar conta do céu da Terra da Uva, mas as nuvens de chuvas devem voltar ainda hoje.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta terça-feira, Jundiaí deve ter pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. A temperatura ficará entre 19°C e 29°C. Amanhã (8), os termômetros marcarão de 20°C a 27°C, com possibilidade de chuva pela manhã e à tarde. Na quinta-feira (9), a temperatura deve cair um pouco e, ainda com possibilidade de chuva isolada, os termômetros devem ficar entre 15°C e 25°C. Na sexta-feira (10), o tempo deve ficar firme novamente, com temperaturas de 14°C a 26°C.

Esta semana mais chuvosa e com temperaturas mais amenas está relacionada a ciclone extratropical com uma frente fria. Segundo a Climatempo, estes sistemas terão impacto no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil. Durante esta quarta, dia 8 de abril, a frente fria avança sobre a região Sudeste e são esperadas pancadas de chuva no Estado de São Paulo. Na quinta-feira 9 de abril esta frente fria continua avançando sobre a região Sudeste espalhando fortes pancadas de chuva.