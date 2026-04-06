Desenvolvida pela Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), a iniciativa tem o objetivo de fortalecer o artesanato local, ampliar as oportunidades de renda e aproximar a população dos produtores. Entre as peças expostas estão peças de decoração em patchwork, acessórios, bonecas, bijuterias finas e hippies, macramê, bordados e crochê.

Até a próxima sexta-feira (11) o programa ‘Jundiaí Feito à Mão’ leva ao Centro da cidade peças artesanais carregadas de histórias e da essência de Jundiaí. Os artistas da cidade estão expondo suas peças de 9h às 17h, um verdadeiro convite a quem passa pelo local para curtir a feira e levar para casa uma lembrança especial de Jundiaí.

O ‘Jundiaí Feito à Mão’ conta com mais de 300 artesãos cadastrados. As feiras itinerantes realizadas durante o ano promovem integração entre os artesãos, além de estimular a economia criativa e a valorização da cultura material de Jundiaí. A ação pontual no Centro é estratégica porque facilita o acesso da população aos produtos.

Para o artesão Paulo Tsuchiya, a iniciativa amplia as oportunidades de divulgação e vendas. “Estar em um espaço como a Praça da Matriz é sempre muito importante para nós, é mais uma chance de mostrar nosso trabalho e nos aproxima de um público que muitas vezes ainda não conhece o artesanato local”, destaca.

Além das feiras itinerantes, o programa conta com o ‘Espaço Jundiaí Feito à Mão’, localizado na Avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, 655, no Anhangabaú, que funciona de quarta a domingo, das 9h às 17h.