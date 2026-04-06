06 de abril de 2026
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JUNDIAÍ EM ALERTA

Defesa Civil emite alerta de temporal severo para próximas horas

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Alerta vale para as próximas horas
Alerta vale para as próximas horas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta de temporal severo nesta segunda-feira (6) para toda Jundiaí e região. O alerta vale para as próximas horas.

Neste momento chove no município, mas em pouco volume. A Defesa Civil do município está alerta e solicita que a população se proteja em locais seguros e busque se orientar sobre o trânsito para evitar problemas.

LEIA MAIS:

Em caso de emergência, a recomendação é para que sejam acionados os órgãos responsáveis por meio dos números abaixo:

Defesa Civil - 199
Guarda Municipal - 153 ou 4492-9060
Corpo de Bombeiros - 193

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