A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta de temporal severo nesta segunda-feira (6) para toda Jundiaí e região. O alerta vale para as próximas horas.
Neste momento chove no município, mas em pouco volume. A Defesa Civil do município está alerta e solicita que a população se proteja em locais seguros e busque se orientar sobre o trânsito para evitar problemas.
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Em caso de emergência, a recomendação é para que sejam acionados os órgãos responsáveis por meio dos números abaixo:
Defesa Civil - 199
Guarda Municipal - 153 ou 4492-9060
Corpo de Bombeiros - 193