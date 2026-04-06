O acesso ao crédito tem sido um dos principais caminhos para quem deseja abrir, manter ou expandir um negócio em Jundiaí. Por meio do Banco do Povo Paulista (BPP), a prefeitura, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, vem ampliando as oportunidades para empreendedores formais e informais, com condições facilitadas e orientação especializada. Em 2025, o programa liberou R$ 535.809 em financiamentos no município. Em 2026, até o momento, já foram R$ 87.867 destinados a pequenos negócios locais.
Mais do que oferecer crédito, a iniciativa atua como uma solução prática para impulsionar a economia e gerar renda. Desde sua implantação, em 2000, o Banco do Povo já realizou mais de 3 mil operações em Jundiaí, somando cerca de R$ 15 milhões em recursos liberados para empreendedores, associações e cooperativas. Os financiamentos podem ser utilizados tanto para capital de giro, como compra de mercadorias, insumos e divulgação, quanto para investimento fixo, incluindo aquisição de máquinas e equipamentos.
A atuação do programa está integrada ao Eixo Emprega + do Programa Desenvolve + da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e fica situado no Espaço Jundiaí Empreendedora, que reúne serviços de orientação empresarial, capacitações e apoio ao trabalhador. A proposta é facilitar o acesso a diferentes soluções em um único local, tornando mais simples o caminho de quem deseja empreender ou fortalecer sua atividade. Com juros reduzidos e prazos acessíveis, o Banco do Povo se apresenta como alternativa para quem muitas vezes não consegue crédito em instituições financeiras tradicionais.
A atuação do programa ganha ainda mais relevância diante do cenário local. Atualmente, Jundiaí conta com mais de 22.360 microempreendedores individuais (MEIs), público que encontra no Banco do Povo uma alternativa acessível para investir, manter ou expandir suas atividades.
Como solicitar
Para solicitar o financiamento, é necessário atender a alguns critérios, como estar formalizado no caso do Microempreendedor Individual (MEI), atuar no município, não possuir restrições cadastrais e apresentar a documentação exigida, além de um avalista. Também é obrigatório ter concluído curso de capacitação, o que reforça o caráter orientado do programa e contribui para aumentar as chances de sucesso do negócio. Saiba mais neste link.
Na prática, o Banco do Povo transforma projetos em realidade e contribui para que mais pessoas consigam empreender, crescer e gerar renda em Jundiaí.