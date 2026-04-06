O acesso ao crédito tem sido um dos principais caminhos para quem deseja abrir, manter ou expandir um negócio em Jundiaí. Por meio do Banco do Povo Paulista (BPP), a prefeitura, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, vem ampliando as oportunidades para empreendedores formais e informais, com condições facilitadas e orientação especializada. Em 2025, o programa liberou R$ 535.809 em financiamentos no município. Em 2026, até o momento, já foram R$ 87.867 destinados a pequenos negócios locais.

Mais do que oferecer crédito, a iniciativa atua como uma solução prática para impulsionar a economia e gerar renda. Desde sua implantação, em 2000, o Banco do Povo já realizou mais de 3 mil operações em Jundiaí, somando cerca de R$ 15 milhões em recursos liberados para empreendedores, associações e cooperativas. Os financiamentos podem ser utilizados tanto para capital de giro, como compra de mercadorias, insumos e divulgação, quanto para investimento fixo, incluindo aquisição de máquinas e equipamentos.

A atuação do programa está integrada ao Eixo Emprega + do Programa Desenvolve + da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e fica situado no Espaço Jundiaí Empreendedora, que reúne serviços de orientação empresarial, capacitações e apoio ao trabalhador. A proposta é facilitar o acesso a diferentes soluções em um único local, tornando mais simples o caminho de quem deseja empreender ou fortalecer sua atividade. Com juros reduzidos e prazos acessíveis, o Banco do Povo se apresenta como alternativa para quem muitas vezes não consegue crédito em instituições financeiras tradicionais.